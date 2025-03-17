Макгрегор випив з фанатами на швидкість пінту пива напередодні Дня святого Патріка

Зірка UFC і колишній чемпіон організації Конор Макгрегор почав гуляння на честь Дня святого Патріка за декілька днів до самого свята.

Ірландський боєць опублікував у соцмережах відео, на якому він з фанатами п'є на швидкість пінту пива у своєму ж барі.

В одного з прихильників Конора був день народження і місцева знаменитість вирішив пригостити хлопця та його друзів.

На диво багатьох прихильників, Конор зазнав поразки у цьому протистоянні, дійшовши до фінішу другим, проте фани запам'ятають цей вечір ще надовго.

Нагадаємо, востаннє ірландець виходив в октагон у липні 2021 року, коли зламав ногу у бою з Дастіном Пор’є. Макгрегор мав повернутися в червні минулого року у поєдинку з Майклом Чендлером, але знявся через перелом пальця.

Не так давно суд зобов'язав Конора виплатити компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро через звинувачення у зґвалтуванні. Сам Макгрегор заперечує будь-які обвинувачення та планує подати апеляцію.