SkyUp з дублем Шаропіньйо здобув вольову перемогу над Любартом в Екстра-лізі

У неділю, 6 квітня, програма 21 туру української Екстра-ліги з футзалу закривалася матчем, в якому SkyUp здобув вольову перемогу над Любартом з рахунком 3:2.

В першому таймі луцький колектив вийшов уперед зусиллями Гладуна, а на старті другої половини гри господарі майданчика подвоїли свою перевагу.

Після цього розпочався камбек гостей. Спочатку Гайван скоротив відставання столичного клубу, а потім Шаропіньйо зробив дубль, чим приніс SkyUp три очки.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

21 тур, 6 квітня

Любарт (Луцьк) – SkyUp (Київ) 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Гладун, 2:0 – 23 Сиротенко, 2:1 – 27 Гайван, 2:2 – 34 Шаропіньйо, 2:3 – 38 Шаропіньйо.

Турнірна таблиця Екстра-ліги

Нагадаємо, що вчора, 5 квітня, відбулося три матчі 21 туру Екстра-ліги України з футзалу.