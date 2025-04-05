Аврора та Сокіл здобули перемоги в 21 турі Екстра-ліги

У суботу, 5 квітня, відбулися ще три матчі в рамках 21 туру української футзальної Екстра-ліги.

Лідер чемпіонату, Аврора, вдома обіграла Ураган. Сокіл та Енергія здобули перемоги над Кардиналом-Рівне та Атлетиком відповідно.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

21 тур, 5 квітня

Сокіл – Кардинал-Рівне – 6:2 (3:1)

Голи: 0:1 – 5 Волянюк, 1:1 – 10 Первєєв, 2:1 – 17 Ростіковський, 3:1 – 19 Бабак, 4:1 – 23 Гуцуляк, 5:1 – 32 Кожуховський, 6:1 – 33 Бабак, 6:2 – 36 Малиновський

Енергія – Атлетик Футзал – 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 2 Цілик, 2:0 – 12 Квасний, 3:0 – 14 Мик. Грицина, 4:0 – 20 Мих. Грицина, 5:0 – 39 Кузь

Аврора – Ураган – 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Сагайдачний, 1:1 – 23 Дичук, 2:1 – 28 Школьний, 3:1 – 29 Сагайдачний, 4:1 – 33 Поночовний, 4:2 – 34 Британ

Вчора, 4 квітня, Суха Балка та ХІТ обіграли in.IT Львів і МСК Харків відповідно.