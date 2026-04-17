WrestleMania 42: усе що треба знати про головне шоу року в реслінгу

WrestleMania – це не просто шоу. Для сотень мільйонів глядачів по всьому світу це одна з найбільших спортивно розважальних подій року. І хоча всі знають, що реслінг це радше розваги ніж спорт, саме на Манію люди очікують з особливим трепетом.

Усі найцікавіші сценарії і історію пишуться саме під час дороги до WrestleMania і кульмінація всіх сюжетів відбувається саме на головній події року у світі реслінгу.

Чемпіон розповідає все що потрібно знати про 42 в історії Реслманію, що відбудеться в Лас-Вегасі вже цими вихідними.

Що таке реслінг?

Перед тим як переходити безпосередньо до карду та сюжетів, що розгортаються навколо манії коротко розповімо що ж таке взагалі реслінг. Багато хто міг чути або бачити це видовище на початку 10-х в Україні, коли популярність набирали випуски тижневих шоу та PPV (плати за перегляд, преміальні шоу, які в США купувались за окремою підпискою – прим.) від WWE на QTV.

Якщо коротко, то реслінг це поєднання акторства та боїв у ринзі. У поєдинках WWE та інших промоушенах використовуються абсолютно різноманітні прийоми для боротьби, однак результат визначається заздалегідь командою сценаристів. Звичайно для того, щоб реслери продовжували виступати регулярно травматичність мінімізується.

Відбувається це завдяки різним прийомам, що обманюють глядача – удари не мають наноситись, як у боксі чи ММА, навпаки, потрібно створити правдоподібну картинку, не завдаючи значної шкоди опоненту.

Звичайно не можна сказати, що реслери зовсім не отримують шкоди, існують види боїв, де без мінімальних пошкоджень не обійтись, а інколи при невдалому виконанню прийомів бувають навіть летальні наслідки.

Загалом у реслінгу ви не побачите ранжиру по ваговим категоріям, як у класичних бойових мистецтвах, тут навіть чоловіки та жінки можуть зійтись на ринзі, хоч це й буває не часто. Якщо сценарієм закладено, що 80-кілограмовий Рей Містеріо має перемогти 132-кілограмового JBL, то так і відбудеться.

Wrestlemania – Super Bowl від світу реслінга

З реслінгом розібрались, але чому саме Манія така важлива, чому саме до не прикута така увага. Справа у багаторічній історії, що тягнеться ще з 1985 року. Wrestlemania збирає всіх головних зірок WWE (найбільший промоушен у світі), а також зірок шоу-бізнесу, що піднімають рейтинги до небес.

Мохаммед Алі, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Памела Андерсон, Bad Bunny, Тревіс Скотт і це лише малий список тих, хто так чи інакше був залучений до Wrestlemania.

Саме на Манії реслери мають легендарні виходи, що супроводжуються великою кількістю піротехніки та цілих постановок.

Реслманія збирає найбільшу кількість топових зірок і для того, щоб вмістити їх всіх в межах одного шоу Манію почали розділяти на 2 ночі. Вперше це було зроблено лише у 2020 році через COVID-19 і відсутність глядачів на трибунах, проте з того часу формат зберігся і тепер ми маємо 13-14 поєдинків щороку, кожен з яких має достатню кількість часу, щоб розкрити обох бійців та їх історії.

Чому Реслманію порівнюють саме з Супербоулом? Усе просто – це шоу дивляться як фанати реслінгу, так і пересічні глядачі. І хоч тут і немає легендарного халф-тайм шоу, але завжди є можливість побачити вихід улюбленої суперзірки у супроводі живої музики.

Wrestlemania 42 – хто та коли битиметься

Ну і переходимо до найцікавішого – карду обох днів Манії. Зауважимо, що перша ніч відбудеться з суботи 18 квітня на 19-те, а друга з неділю 19 квітня на 20-те. До того ж, наразі відомий розклад лише перших двох поєдинків обох ночей, а отже з третього і до мейн-івенту порядок матчів може змінитись.

18 квітня

1. Логан Пол, Остін Тіорі (ч) та IshowSpeed проти Джея Усо, Джимі Усо та ЛА Найта.

І перший же поєдинок дарує нам ту саму зірковість Манії, про яку ми говорили раніше. Один з найпопулярніших стрімерів та інфлюенсерів у світі IshowSpeed або ж Даррен Воткінс, як записано в його паспорті, допомагатиме командним чемпіонам Логану Полу (ще один популярний блогер, який виступає у WWE з 2022 року) та Остіну Тіорі, що представляють угруповання "The Vision", що в перекладі означає "Бачення".

Саме з братів Усо "Vision" зняли командні титули, а IshowSpeed через збіг обставин та "прокльон" від Дена Гаузена випадково нейтралізував ЛА Найта, який якраз допомагав самоанцям захистити титул.

Насправді цей поєдинок має завести публіку, а також підігріти глядачів по всьому світу яскравим перформансом. Переможець тут не такий важливий, адже титули командних чемпіонів на кону не стоять.

Прогноз Чемпіона: перемога "The Vision" та IshowSpeed за чергових непередбачуваних обставин.

2. Джейкоб Фату проти Дрю Макінтайра

Ще один самоанець кине виклик колишньому чемпіону світу з Шотландії. Дрю Макінтайр тримав титул чемпіона WWE з 9 січня по 6 березня, однак отримати реванш проти Коді Роудса не зміг і на арену вийшов Джейкоб Фату. Самоанець довго точив зуб на шотландця і загалом їх протистояння тянулось близько пів року – вони псували один одному шанси на завоювання титулу, постійно боролись за місце під зірками і нарешті зможуть вирішити хто сильніше.

Їх бій буде несанкціонованим, а отже буде промоушен не несе відповідальності за безпеку реслерів. Тут слід очікувати найкривавішого і найжорстокішого поєдинку обох ночей, до цього нас і готувала їх історія останні випуску щотижневого шоу SmackDown. У цій ситуації логічно було б припустити, що Макінтайр має перемогти та зацементувати своє місце у топі WWE, однак враховуючи його майбутні зйомки в бойовику "Горець" радше за все його захочуть вивести з сюжетів на певний час.

Прогноз Чемпіона: перемога Джейкоба Фату та вибування Дрю Макінтайра з екранів WWE на тривалий час.

3. Стефані Вакер (ч) проти Лів Морган

Бій чилійської чемпіонки світу серед жінок проти запальної Лів Морган є одним з найочікуваніших цієї Манії. І справа тут не лише в зірковості, Вакер приєдналась до WWE лише у 2024-му і вже за два роки змогла досягти небувалих висот, неймовірний прогрес для світу реслінгу.

Обидві атлетки зуміли викластись на повну та зробити їх ворожнечу дуже правдоподібною, інколи дійсно віриться у ненависть Стефані до Лів і в маніакальному бажанні Морган перемогти Вакер.

На нас очікує дійсно топовий перформанс та робота в рингу з поєднанням неперевершеної історії ворожнечі, чого не вистачає деяким поєдинкам цьогорічного карду.

Прогноз Чемпіона: перемога Лів Морган із можливим втручанням учасників її угрупування "The Judgement Day".

4. Ей Джей Лі (ч) проти Бекі Лінч

Ще один чемпіонський бій, на цей раз поєдинок легенд за інтерконтинентальний титул. Ей Джей Лі, яка стала однією з революціонерок у жіночому реслінгу, яка довела, що жінки можуть не лише бути моделями, а й справжніми атлетками та чудовими оповідачами цікавих історій. Щоправда на піку своєї популярності вона покинула спорт і через довгих 10 років повернулась, щоб допомогти своєму чоловіку CM Punk у баталії з Сетом Ролінсом та його дружиною… Бекі Лінч.

Бекі Лінч якраз продовжила справу Ей Джей Лі та стала одним з облич нової епохи жіночого реслінгу у WWE, а її найуспішніший образ "The Man", тобто "Чоловік", назавжди закріпився в історії світового реслінгу, як один з найкращих гімміків всіх часів.

Гіммік у реслінгу – це вигаданий образ або персонаж, який реслер використовує для створення свого стилю, історії та взаємодії з аудиторією.

Бекі Лінч уже двічі поступилась Ей Джей Лі, один раз у командному бою з чоловіком та одного разу у бою за інтерконтинентальний титул, настав час помсти.

Прогноз Чемпіона: чиста перемога Бекі Лінч та повернення інтерконтинентального титулу

5. Ная Джекс та Лаш Ледженд (ч) проти Шарлот Флер та Алекси Блісс проти Бейлі та Лайри Валькірії проти Брі та Ніккі Белли

Ще один багатообіцяючий поєдинок, на цей раз за титул командних чемпіонів серед жінок. Зірковість зашкалює – колишні чемпіонки світу, переможниці Роял Рамблів, неодноразові учасниці Манії. Окрім того саме цей дивізіон отримав чимало уваги від сценаристів протягом останніх 9 місяців, а отже очікувань від чотирьохстороннього командного матчу чимало.

Зауважимо, що Ніккі Белла напередодні отримала травму, що може завадити сестрам Беллам виступити на цьогорічній манії, однак офіційно про їх відсутність не повідомляли

Прогноз Чемпіона: перемога Бейлі та Лайри Валькірії, з одного боку вони виступають андердогами, а з іншого можливо саме їх недооцінять суперниці найбільше.

6. Сет Роллінс проти Гюнтера

Це протистояння з'явилось у розкладі в останній момент, дві великі зірки, два колишніх чемпіона світу зійдуться в поєдинку на Манії. В інших умовах це міг би бути мейн-івент, однак наразі Гюнтер просто допомагатиме легендарному Полу Гейману, за чиєю головою полює Сет Роллінс. Обидва реслери є неймовірно обдарованими і навіть попри брак часу для розвитку їх ворожнечі на нас точно очікуватиме неймовірний перформанс та видовищний бій.

Прогноз Чемпіона: Гюнтер переможе та змусить Пола Геймана виконати свою послугу, можливе втручання Брона Брейкера, ще одного підопічного менеджера "The Vision".

7. Мейн-Івент першої ночі. Коді Родус (ч) проти Ренді Ортона

Ця ворожнеча була однією з найбільш очікуваних за останні кілька років, однак розчарувала багатьох фанатів реслінгу. Легендарний Ренд Ортон та чинний чемпіон WWE Коді Роудс мають довгу історію, спільний шлях у бізнесі та чимало спільного – обидва з відомої сім'ї реслера. Коді є сином легендарного Дасті Роудса, а Ортон взагалі реслер вже в 3 поколінні.

І якщо починалась їх історія максимально інтригуюче, Ортон вперше за довгий час знову став хілом (гіммік поганця, – прим.) і був дуже жорстоким, що повернуло багатьом ностальгію за Ренді часів 2009 року. Однак доволі швидко центр уваги змістився з протистояння цих двох бійців і наче переріс у битву сучасного WWE та компанії TKO, яка й володіє промоушеном.

Допоміг у цьому колишній американський футболіст, який є зараз ведучим, коментатором та дуже відомою особистістю в США загалом. Саме він за сюжетом допоміг "голосам" у голові Ренді Ортона повернути йому ту саму нелюдську агресію і зробив він це для того, щоб повернути attitude еру (еру зухвалості) на екрани глядачів. На думку багатьох супроводжується цей перелом в одній з головних історій цієї Манії низьким, як для події продажем квитків, що зумовлено неймовірно високим цінником, що встановили організатори.

Для розуміння найдешевші квитки на одну ніч коштують 140 доларів, або ж 6000 гривень, а найдорожчий варіант на два дні може доходити до 40 тисяч доларів, що більше ніж півтора мільйони гривень.

Загалом інтерес до цього поєдинку впав значно, окрім того Пет Макафі може бути не єдиною зіркою, що може втрутитись у цей поєдинок, а тому він точно стане вірусним, але чи культовим – дізнаємось уже по завершенню бою.

Прогноз Чемпіона: Ренді Ортон виграє 15 титул чемпіона WWE та продовжить конфронтацію з Коді Роудсом.

19 квітня

1. Оба Фемі проти Брока Леснера

Бій монстрів, бій минулого і майбутнього – легендарний спортсмен Брок Леснар (колишній чемпіон UFC у надважкій вазі, багаторазовий чемпіон WWE) зустрінеться з іншою горою м'язів Обою Фемі. Нігерійський "правитель" скоро святкуватиме 28-річчя, що є ще дуже молодим віком для світу реслінгу, але вийде на арену проти беззаперечної легенди і можливо отримає естафету від Леснера, який передасть повноваження наступного "монстра" компанії.

Їх ворожнеча була побудована доволі на простій ідеї – хто стане останньою ланкою в ланцюгу живлення WWE і стала неймовірно цікавою завдяки силовій складовій, що вже проявлялась на шляху до Манії, та й на мікрофоні молодий Фемі не поступався одному з найкращих у цьому аспекті Полу Гейману, менеджеру Леснара.

Цей бій не має розчарувати. По-перше дуже багато очікувань аудиторії, по-друге він відкриватиме другу ніч і має задати відповідний настрій аудиторії, по-третє це протистояння може стати вирішальним для майбутнього WWE, адже Оба Фемі має ще 20 років кар'єри (саме настільки Брок Леснар старший за свого опонента) і може представити нам майбутню суперзірку реслінгу.

Прогноз Чемпіона: Оба Фемі переможе Брока Леснера, або щонайменше програє у неймовірно близькому поєдинку.

2. Пента (ч) проти Джована Еванса проти Драгона Лі проти Джей Ді Макдони проти Русєва проти Рея Містерію

Один супервидовищний бій продовжиться ще більшим атракціоном для глядача. 6 неймовірних атлета, більшість з яких спираються на свої акработичні здібності, поборються за інтерконтинентальний титул, яким володіє Пента. Великої історії тут немає, та й вона не потрібна, головне видовище буде в ринзі у поєдинку з драбинами.

Дуже небезпечний для реслерів та захоплюючий для глядача бій, його можна буде переглядати в повторі незлічену кількість разів лише через неймовірні споти і акробатичні трюки, що виконуватимуть реслери, задля демонстрації силового реслінга від Русєва та взаємодії молодих талантів з легендарним Реєм Містеріо.

Прогноз Чемпіона: Пента захистить титул у найкращому бої обох ночей

3. Семі Зейн (ч) проти Тріка Вільямса

Ще один мід-кард титул, на цей раз титул чемпіона США. Хоч виконавці тут високого рівня, те як Семі Зейн здобув пояс залишає багатьох фанатів незадоволеними. Нагадаємо, що канадець переміг Кармело Хейса, який тривалий час був чемпіоном і радував щотижня вболівальників захистом у дуже яскравих матчах. У підсумку Хейс залишився взагалі без програми на Манію, а Зейн, який до цього заявляв про бажання боротися за титул чемпіона світу повернувся до звичного статусу виконавця середньої ланки.

Прогноз Чемпіона: як і більшість фанатів ми очікуємо перемоги Трека Вільямса та закріплення його в статусі одного з найперспективніших реслерів сучасності.

4. "Демон" Фін Бейлор проти Домініка Містеріо

Ця історія також одна з найбільш розчаровуючих. І тут справа не в тому, що реслери не змогли зацікавити глядачів, просто ці бійці розділили 2 роки в одній фракції, однак достатнього емоційного забарвлення ворожнеча не отримала. До того ж, образ Бейлора "Демон" не з'являвся на екранах вже кілька років і його повернення багато хто чекав, однак ніхто не думав, що це буде анонсовано за кілька тижнів до бою – зазвичай такі моменти на Манію шокують публіку і стають вірусними.

Прогноз Чемпіона: Фін Бейлор у образі "Демона" переможе Домініка Містеріо, ймовірно у дуже легкій манері

5. Джейд Каргілл (ч) проти Рії Ріплі

Також у неділю змагатимуться чемпіонка WWE та колишня володарка титулу. Джейд Каргілл та Рія Ріплі розчарували з історією, забагато від цих двох чекали, але в підсумку дві топові зірки мірялись м'язами і не змогли зацікавити у своїй ворожнечі.

Однак все може забутися, якщо ми побачимо топовий перформанс у ринзі і дві силові атлетки можуть його продемонструвати.

Прогноз Чемпіона: Рія Ріплі відбере титул чемпіонки, а бій стане одним з найкращих цього вечора.

6. CM Punk (ч) проти Романа Рейнса

Ну і найзірковіший, найголовніший поєдинок обох ночей. "Голос тих, хто не може говорити", "найкращий у світі" CM Punk захищатиме титул чемпіона світу в бою проти "вождя племені" головної зірки WWE останніх 5 років Романа Рейнса.

Їх ворожнеча залишила змішані відчуття, одна словесна перепалка залишала сироти по шкірі, а інша відверто знижувала градус. Роман Рейнс залучав своїх племінників та лякав самоанською родинною, однак їх залученість у історію була не надто великою. Цей бій точно не стане розчаруванням, але найяскравішими бійцями не можна назвати ні Рейнса, ні Панка і багато хайпу в поєдинку крутиться навколо можливого втручання самоанців, говорять навіть про самого Дуейна "Скелю" Джонсона, якого Панк навіть згадував у своїх промо.

Загалом мейн-івент виправданий своєю зірковістю, але від цих виконавців чекали набагато більше з точки зору можливості розповісти топову історію.

Прогноз Чемпіона: CM Punk захистить титул, а Роман Рейнс розбиратиметься зі "Скелею" у самоанський Санта-Барбарі після Манії.

Де та коли дивитися

Як ми вже зазначали WrestleMania42 відбудеться в ніч з 18 на 19 квітня, а також з 19 на 20-те. Обидві ночі транслюватимуться в Україні на стрімінговій платформі Netflix, а початок шоу – о 1 ночі за київським часом.