Левченко — про бронзу на чемпіонаті України: Я робила те, що могла і вміла

Українська легкоатлетка Юлія Левченко прокоментувала здобуту бронзу на чемпіонаті України, сказавши, що робила те, що могла.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Я просто робила те, що могла та вміла. Намагалася виконувати вказівки тренера і не думала про призові місця. Бо сезон складається так, що я вже ні про що не думала — просто виходила та робила. І я дуже вдячна, що посіла третє місце.

Олімпійські ігри — це завжди щось магічне та неймовірне. І завжди свято. Хочеться поїхати туди та показати найкращі результати. І, звичайно, мрія кожного спортсмена — поборотися за медалі та п'єдестал, як би там не склалося", — сказала спортсменка.

Фінал чемпіонату України Левченко завершила з результатом 1.86 метра. Українка втретє за свою кар'єру візьме участь в олімпійських стрибках у висоту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК допустив на олімпіаду 10 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.