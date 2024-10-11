Легендарний Бреді у 2020 році міг перейти до клубу, який лише раз вигравав Супербоул

Власник Чикаго Беарс Джордж Маккаскі підтвердив, що у 2020 році клуб вів перемовини з легендарним Томом Бреді.

Про це пише Foxsports.

"Ми були зацікавлені у підписанні Тома, але не вийшло", – сказав Маккаскі.

Перед сезоном 2020 року Бреді покинув Петріотс, з якими за 20 років здобув 6 Супербоулів. Пізніше він підписався з Тампа-Бей Бакканірс і привів команду до чемпіонства у 2022 році.

Чиикаго після створення НФЛ особливих успіхів не досягав. "Ведмеді" свій єдиний Супербоул завоювали ще у 1985 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бреді готовий продати свої речі та аксесуари на аукціоні.