Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Легендарний Бреді у 2020 році міг перейти до клубу, який лише раз вигравав Супербоул

Руслан Травкін — 11 жовтня, 06:33
Легендарний Бреді у 2020 році міг перейти до клубу, який лише раз вигравав Супербоул
Том Бреді
Скріншот з ютуб-каналу PBDPodcast

Власник Чикаго Беарс Джордж Маккаскі підтвердив, що у 2020 році клуб вів перемовини з легендарним Томом Бреді.

Про це пише Foxsports.

"Ми були зацікавлені у підписанні Тома, але не вийшло", – сказав Маккаскі.

Перед сезоном 2020 року Бреді покинув Петріотс, з якими за 20 років здобув 6 Супербоулів. Пізніше він підписався з Тампа-Бей Бакканірс і привів команду до чемпіонства у 2022 році.

Чиикаго після створення НФЛ особливих успіхів не досягав. "Ведмеді" свій єдиний Супербоул завоювали ще у 1985 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бреді готовий продати свої речі та аксесуари на аукціоні.

Том Бреді НФЛ Американський футбол

Том Бреді

Легенда НФЛ Бреді продасть на аукціоні свої унікальні речі за $2 млн
Власник Петріотс на аукціоні придбав картку з автографом Бреді за 120 тисяч доларів
Махоумс перевершив рекорд легендарного Бреді
ESPN опублікував рейтинг 100 найкращих спортсменів XXI століття
Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру

Останні новини