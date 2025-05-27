Оновив світовий рекорд: 55-річний непалець 31-й раз піднявся на Еверест

55-річний Камі Ріта в 31-й раз за життя піднявся на Еверест (8848 м). Він вкотре оновив власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину у світі

Про це повідомляє CNN. Деталі додає BBC.

Непалець супроводжував групу індійських армійських чиновників на гору, які досягли вершини.

"Камі Ріта не потребує представлення. Він не просто національний герой альпінізму, а й світовий символ самого Евересту", – йдеться у заяві організатора експедиції Seven Summit Treks.

Камі Ріта вперше підкорив Еверест у 1994 році, керуючи комерційною експедицією, і з того часу підкорює вершину майже щороку. У 2023 та 2024 роках Камі підкорив гору двічі.

2023 року альпініст двічі піднявся на Еверест менш ніж за тиждень, встановивши світовий рекорд.

Кілька днів тому він намагався піднятися на вершину, але був змушений повернутися через негоду.

Його найближчим конкурентом у боротьбі за рекорд за сходженням на Еверест є земляк Пасанг Дава, який підкорював вершину 29 разів – остання спроба була зроблена минулого тижня.

Обидва альпіністи є представниками народу Шерпа, що мешкає в Східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма (Еверест). Шерпа – нащадки тибетців, що переселилися на південь від Головного Гімалайського хребта 300–400 років тому.

Нагадаємо, британський спортсмен Вільям Гудж за 35 днів пробіг усю територію Австралії (3 800 км), встановивши новий рекорд.