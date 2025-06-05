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Кардинал-Рівне залишив найкращий бомбардир

Андрій Мошкун — 5 червня 2025, 11:19
Кардинал-Рівне залишив найкращий бомбардир
Едуард Волков
Кардинал-Рівне

Універсал футзального клубу Кардинал-Рівне Едуард Волков завершив свої виступи у команді.

Про це клуб інформує на офіційній сторінці у Facebook.

У минулому сезоні Волков став найкращим бомбардиром команди. В активі 25-річного гравця 12 мʼячів у 25 поєдинках чемпіонату Екстраліги та Кубку України.

Загалом за півтора роки у складі рівненського клубу універсал провів 38 матчів і відзначився 16 забитими мʼячами. Про новий клуб гравця наразі не повідомляється.

У цьому сезоні Екстраліги рівненська команда не потрапила до серії плейоф, посівши підсумкове 9 місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що український футзаліст В'ячеслав Кожем'яка залишив склад польського Лешно.

Екстраліга Кардинал-Рівне АФУ (Асоцiацiя футзалу України) Едуард Волков

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