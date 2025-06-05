31 гол за два сезони: українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі
В’ячеслав Кожемяка
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Український футзаліст В'ячеслав Кожем'яка залишив склад польського Лешно.
Про це повідомила пресслужба клубу.
У сезоні 2024/2025 українець зіграв за Лешно 35 матчів та забив 9 голів. Він допоміг клубу виграти "бронзу" місцевого чемпіонату.
Загалом за два сезони Кожем'яка провів 70 поєдинків. Йому вдалося 31 раз засмутити голкіперів із команд-опонентів.
Зазначимо, шо кілька днів тому Артем Рось також пішов із Лешно.