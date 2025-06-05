31 гол за два сезони: українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі

Український футзаліст В'ячеслав Кожем'яка залишив склад польського Лешно.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні 2024/2025 українець зіграв за Лешно 35 матчів та забив 9 голів. Він допоміг клубу виграти "бронзу" місцевого чемпіонату.

Загалом за два сезони Кожем'яка провів 70 поєдинків. Йому вдалося 31 раз засмутити голкіперів із команд-опонентів.

Зазначимо, шо кілька днів тому Артем Рось також пішов із Лешно.