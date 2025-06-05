Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

31 гол за два сезони: українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 07:38
31 гол за два сезони: українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі
В’ячеслав Кожемяка
facebook.com/futsal.leszno/

Український футзаліст В'ячеслав Кожем'яка залишив склад польського Лешно.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні 2024/2025 українець зіграв за Лешно 35 матчів та забив 9 голів. Він допоміг клубу виграти "бронзу" місцевого чемпіонату. 

Загалом за два сезони Кожем'яка провів 70 поєдинків. Йому вдалося 31 раз засмутити голкіперів із команд-опонентів. 

Зазначимо, шо кілька днів тому Артем Рось також пішов із Лешно

футзал

футзал

Капітан SkyUp Futsal: Весь колектив мріяв про вихід у Лігу чемпіонів
Українець залишив бронзового призера чемпіонату Польщі
Українці допомогли Лешно вперше в історії здобути бронзу чемпіонату Польщі
Кардинал-Рівне призначив нового головного тренера
ХІТ та Аврора у фіналі, Сокіл і СкайАп розіграють бронзу: головне про треті та четверті матчі 1/2 плейоф Екстра-ліги

Останні новини