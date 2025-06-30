30 червня АСЖУ нагородить найкращих атлетів і журналістів року

30 червня у столичному інноваційному парку UNIT.City відбудеться церемонія нагородження Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award, організована Асоціацією спортивних журналістів України.

Після кількох років перерви подія повертається у повному форматі – із вшануванням не лише провідних українських спортсменів, але й представників спортивних медіа.

"Для Асоціації спортивних журналістів України це завжди знакова подія – визначення як найкращих атлетів, так і колег-переможців у журналістських номінаціях", – наголосив президент АСЖУ Олександр Гливинський.

Цьогорічну церемонію вестимуть Микола Матросов – один із найвідоміших спортивних радіо‑ та теле‑ведучих, відомий своєю роботою на Gala Radio, ХітFM та "Ранок з Україною", а також Ганна Різатдінова – гордість української гімнастики, бронзова призерка Олімпіади – 2016, а також багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Початок заходу супроводжуватиметься червоною доріжкою для гостей та учасників події.

Вперше за три роки – повноцінне вшанування журналістів

Уперше з 2021 року АСЖУ визначає переможців у журналістських номінаціях. Серед них – найкращий спортивний журналіст року, найкращий футбольний журналіст, найкраще спортивне медіа, пресслужба року, фоторепортер року та інші. Претендентів висувала експертна комісія, до якої увійшли 11 членів правління АСЖУ.

"Звісно, номінацій могло б бути більше, але ми обмежені в ресурсах. Утім, головне – не кількість, а змістовність, і визнання професіоналізму колег", – зауважив Олександр Гливинський.

Очікується присутність як провідних українських журналістів, так і ключових персон у світі спорту. Серед гостей та лауреатів – Ольга Харлан, Олександр Хижняк, Жан Беленюк, Марина та Владислава Алексіїви, Олег Верняєв, команда шаблісток – олімпійських чемпіонок Парижа, гравці збірної України з футзалу, які здобули "бронзу" чемпіонату світу, та багато інших.

Алла Васьковська та Анастасія Меркушина АСЖУ

Спорт як сила духу: нові номінації цьогорічної церемонії

Особливого значення цьогорічна церемонія набуде завдяки окремим відзнакам, що вшановують силу духу та незламність. Вперше буде вручено відзнаки "Ветеранка-чемпіонка" та "Ветеран-чемпіон" — для того, аби підкреслити силу волі наших ветеранів рухатися вперед після повернення з лінії фронту та полону.

Ветеранський рух активно розвивається в Україні й наші герої вражають своїм духом та цілеспрямованістю у спортивних змаганнях. Першими лауреатами нової премії АСЖУ, яку підтримала "Моршинська спорт" стануть Алла Сенченко та Михайло Дроботенко. Також відзначать героїв Спеціальної Олімпіади — Валентина Новосада та Анну Сапон, багаторазових призерів Всесвітніх Ігор у Берліні.

"Ця церемонія – це передусім вечір вдячності нашим атлетам за ті досягнення, які вони виборюють у важкий час. Вони високо підіймають прапор України, здобувають нагороди, і це викликає гордість", – додає президент АСЖУ.

Сучасний формат і пряма трансляція

На локації буде встановлено великий проєкційний екран, що забезпечить якісну візуалізацію для всіх присутніх. Офіційна пряма трансляція церемонії відбудеться на телеканалі "Спорт 1", що дозволить ширшому загалу долучитися до події.

Цьогоріч організатори також оновили підхід до жанрових номінацій. В окремих категоріях, таких як "Найкраще інтерв’ю" чи "Найкращий репортаж", оголошено паузу – втім, планується запровадження щомісячного визнання окремих журналістських робіт.

"Ми вже плануємо впровадити щомісячні журналістські конкурси, щоб охопити всі аспекти нашої роботи", – повідомив Олександр Гливинський.

АСЖУ

Партнери події

Проведення церемонії стало можливим завдяки підтримці партнерів. Майданчиком події виступає інноваційний парк UNIT.City, водним партнером є "Моршинська Спорт". Серед партнерських організацій – Федерація боксу України, Федерація стронгмену України, ФСТ "Динамо", Спеціальна Олімпіада України, фонд "Діти війни", Aurum Edition, Sister’s Aroma, Sister’s Sport, фонд "Країна спорту" та чилійське вино Casillero del Diablo. Інформаційним партнером церемонії виступає інтернет-видання "Чемпіон".

Очікується більше, ніж нагородження

Церемонія обіцяє стати не лише підсумком спортивного та медійного року, але й подією, що надихає. Організатори очікують аншлаг серед гостей та глядачів онлайн, адже увага до спорту сьогодні — це увага до сили, єдності та перемоги. Крім того, подія підкреслює важливість роботи спортивних журналістів у сучасних умовах.

"Ми хочемо таким чином привернути увагу до спортивної журналістики та до нашої роботи в такі часи", – підкреслив президент АСЖУ.

Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award — це не просто нагородження, це нагадування, що український спорт та українські спортивні медіа — живі, сильні й гідні визнання навіть у буремні часи для нашої країни.