Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд на дистанції 5 км

Дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів.

Про це пише BBC.

Сталося це на змаганнях Cursa dels Nassos у Барселоні. 24-річна кенійка фінішувала за 13 хвилин і 54 секунди і стала першою жінкою, яка подолала 14-хвилинний бар'єр у змаганнях.

"Я дуже щаслива, тому що все пройшло за планом. Я відчувала, що здатна пробігти менше, ніж за 14 хвилин. Мені це вдалося. На наступний рік я зосереджуся на тому, щоб виграти золоті медалі на дистанціях на 5000 і 10 000 метрів на чемпіонаті світу в Токіо", – сказала вона.

Kenyans invented running.



Beatrice Chebet just became the first woman in history to run 5km in under 14 minutes.



She did 13:52 during the Cursa Dels Nassos in Barcelona 🇰🇪 🙌🏾 pic.twitter.com/pIREuOHKml — Larry Madowo (@LarryMadowo) December 31, 2024

What a way to end the year 👀



🇰🇪's Beatrice Chebet becomes the first woman in history to break 14 minutes over 5 kilometres.



She clocks an unofficial 13:54* during the Cursa Dels Nassos in Barcelona 🔥



*Subject to the usual ratification procedure pic.twitter.com/6ggJVBsXdp — World Athletics (@WorldAthletics) December 31, 2024

Нагадаємо, Чебет у Парижі виграла золото на дистанції 5 км та 10 км. У травні минулого року Батріс стала світовою рекордсменкою на дистанції 10 000 метрів.