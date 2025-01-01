Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд на дистанції 5 км
Беатріс Чебет
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Дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів.
Про це пише BBC.
Сталося це на змаганнях Cursa dels Nassos у Барселоні. 24-річна кенійка фінішувала за 13 хвилин і 54 секунди і стала першою жінкою, яка подолала 14-хвилинний бар'єр у змаганнях.
"Я дуже щаслива, тому що все пройшло за планом. Я відчувала, що здатна пробігти менше, ніж за 14 хвилин. Мені це вдалося.
На наступний рік я зосереджуся на тому, щоб виграти золоті медалі на дистанціях на 5000 і 10 000 метрів на чемпіонаті світу в Токіо", – сказала вона.
Нагадаємо, Чебет у Парижі виграла золото на дистанції 5 км та 10 км. У травні минулого року Батріс стала світовою рекордсменкою на дистанції 10 000 метрів.