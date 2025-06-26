АСЖУ нагородить найкращих атлетів та найкращі спортивні медіа України: "Чемпіон" серед претендентів у 2 номінаціях

Асоціація спортивних журналістів України 30 червня оголосить імена найкращих спортивних журналістів та спортсменів за підсумками 2024 рокую Церемонії нагородження Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award відбудеться у Києві.

Щороку члени АСЖУ (на цей момент близько 400 осіб) своїм голосуванням визначають найкращих атлетів України відповідно до їхніх виступів на змаганнях упродовж року.

Головною лауреаткою минулого року стала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, котра здобула олімпійське "золото" та побила "вічний рекорд" болгарки Стефки Костадінової, підкоривши панку на висоті 2.10 м. За опитуванням спортивних медіа, Магучіх визнана найкращою атлеткою року, а її особиста наставниця Тетяна Степанова – тренером року.

Водночас журналісти особливо відзначили легендарну фехтувальницю Ольгу Харлан, назвавши її "Найвидатнішою атлеткою України за усі часи" (на цю мить Оля здобула найбільше число олімпійських медалей серед українських атлетів часів Незалежності).

Збірна українських шаблісток, що здобула олімпійське "золото" у Парижі визнана "Командою року", а бронзовий успіх футзалістів на чемпіонаті світу – "Сенсацією року". Атлетом року серед чоловіків став Олександр Усик.

Призом "Український характер" за жагу до олімпійської перемоги буде нагороджено іншого боксера – Олександр Хижняк. Також будуть відзначені атлети Спеціальної Олімпіади та ветерани війни, які нині успішно виступають у спортивних змаганнях.

Якщо імена тріумфаторів спортивного 2024 року відомі ще з кінця минулого року, то переможці медіаномінацій поки невідомі й лише зараз АСЖУ оприлюднює імена номінантів.

"Спортивна журналістика в Україні переживає непрості часи – у першу чергу через війну, але й через сучасний розвиток комунікацій, які часто формують суспільству "іншу реальність" подій, не переймаючись об’єктивністю, – каже президент АСЖУ Олександр Гливинський, – відтак АСЖУ, як організація, яка у першу чергу дбає про розвиток і популяризацію спортивних медіа, прагне підтримати саме журналістику й журналістів. Востаннє ми визначали переможців у медіаномінаціях 2021 року – до початку широкомасштабного вторгнення. У роки великої війни АСЖУ продовжила визначати й знаходити можливість нагородити наших найкращих атлетів, які є гордістю нації та високо підіймають синьо-жовтий прапор на міжнародних аренах. А от щодо медіаномінацій зробили певну паузу. Однак зараз хочемо повернутися до цієї щорічної традиції АСЖУ, аби підтримувати українську спортивну журналістику і нагадати українському суспільству, що українські медіа живуть й працюють".

"Спортивна журналістика в Україні переживає непрості часи – у першу чергу через війну, але й через сучасний розвиток комунікацій, які часто формують суспільству "іншу реальність" подій, не переймаючись об’єктивністю, – каже президент АСЖУ Олександр Гливинський, – відтак АСЖУ, як організація, яка у першу чергу дбає про розвиток і популяризацію спортивних медіа, прагне підтримати саме журналістику й журналістів.

Востаннє ми визначали переможців у медіаномінаціях 2021 року – до початку широкомасштабного вторгнення. У роки великої війни АСЖУ продовжила визначати й знаходити можливість нагородити наших найкращих атлетів, які є гордістю нації та високо підіймають синьо-жовтий прапор на міжнародних аренах. А от щодо медіаномінацій зробили певну паузу. Однак зараз хочемо повернутися до цієї щорічної традиції АСЖУ, аби підтримувати українську спортивну журналістику і нагадати українському суспільству, що українські медіа живуть й працюють".

Переможці номінацій будуть названі під час нагородження, яке АСЖУ проведе 30 червня. Крім представників медіа, будуть присутні зіркові українські атлети.

Тим часом АСЖУ оприлюднила номінантів у категоріях спортивних медіа:

Редакційні номінації

Найкраще спортивне радіо

Радіо "Чемпіон";

Радіо "Промінь";

"Українське радіо".

Найкращий спортивний телеканал

Суспільне спорт;

"MEGOGO";

Телеканали "Спорт";

УПЛ-ТБ;

Setanta Sports.

Найкраще електронне медіа (інтернет-сайти)

Найкраща спортивна пресслужба (федерації видів спорту)

НОК;

Федерація легкої атлетики України;

Федерація фехтування України.

Найкраще спорт-медіа в регіонах

"Sport Media Club Dnipro " (м.Дніпро);

" Вінницька арена" (м.Вінниця);

Вінницька арена" (м.Вінниця); "Спорт-дайджест" (ТРК "Місто", м.Хмельницький).

Індивідуальні номінації

Найкращий спортивний журналіст року

Алла Васьковська;

Роман Бебех;

Володимир Мула.

Найкращий футбольний журналіст року

Андрій Тодос;

Дмитро Поворознюк;

Артур Валерко.

Найкращий молодий журналіст (до 23 років)

Андрій Нікітьонок (проєкт DeTalks);

Микола Дендак ("Чемпіон");

Дарина Калінчук ("Трибуна").

Фоторепортер року

Микола Синельников (Кам’янське);

Дмитро Євенко (Київ);

Євген Кравс (Львів);

Павло Маменко (Дніпро);

Максим Підопригора (Харків).

Інформаційний партнер церемонії нагородження – сайт "Чемпіон".

Партнерами церемонії нагородження є інноваційний парк UNIT.City, "Моршинська спорт", Федерація стронгмену України, Федерація боксу України, ФСТ "Динамо", Спеціальна Олімпіада України, фонд "Діти війн", чилійське вино Casillero del Diablo.