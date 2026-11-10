Аонішікі висловився про перемогу над японецем Урою під час Kyushu Basho 2026

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин під час третього дня Kyushu Basho 2026 переміг японця Уру. Озекі вважає, що рецептом перемаги став факт захоплення опонента за маваші (пояс – прим.).

Слова українця передає Sanspo.com.

"Якби я не зміг схопити його маваші, це було б небезпечно. Оскільки я зміг його схопити, я зміг зберігати спокій і боротися у власному стилі сумо".

Данило тепер має результат 2-1, що дозволяє перебувати в групі лідерів. У середу, 11 листопада, Явгусишин буде боротися з Фуджірьогою (2-1).

Зазначимо, що рік тому під час Kyushu Basho 2025 Аонішікі виграв свій перший Кубок Імператора.

Після цього українець також перемагав на січневому Hatsu Basho та липневому Nagoya Basho.