Аонішікі вистояв під тиском, перші поразки зіркових монголів: результати 3 дня Kyushu Basho 2026

У місті Фукуока на арені "Fukuoka Kokusai Center" завершився третій день Kyushu Basho – заключного гранд-турніру з сумо 2026 року.

Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з Урою. Цей японець дуже подобається публіці, оскільки дуже гнучкий та мобільний.

Ура на цей бій обрав незвичну для себе тактику. Він вирішив вкластися в тачі-ай (стартове зіткнення). Явгусишин був за крок від вильоту за межі кола.

Сила та витривалість дозволили перевернути все на свою користь.

Сергій Шіші Соколовський ще не знає смаку перемог. Цього разу його кривдником став монгол Ошома.

Провальний день вийшов для найзірковіших представників Монголії у сумо – озекі Кірішіми та йокозуни Хошорю.

Хошорю поступився потужному Фуджірьозі. Кірішіма зазнав невдачі під час сутички з Йошинофуджі, який попереднього дня дав бій Аонішікі.

"Мініатюрний" Фуджинокава після низки яскравих турнірів провалюється в Фукуоці. Після поразки Чураноумі його рекорд наразі 0-3.

Йокозуна Оносато здобув свій другий тріумф. У фактично рівному матчі він здолав Асанояму.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 3 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад Kyushu Basho 2026 на 4 день

У середу, 11 листопада, Данило буде боротися з Фуджірьогою.

Проти Шіші вийде Охо. Наразі в особистих дуелях українець перемагав обидва рази. Охо – правнук Івана Боришка, який у світі сумо під іменем Тайхо Кокі здобув 32 Кубки Імератора.