Майже плакала: Харлан – про феєричний виступ Марсака на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 13:42
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася враженнями від виступу фігуриста Кирила Марсака.

Слова легендарної фехтувальниці передає Суспільне Спорт.

35-річна спортсменка відвідала змагання фігуристів, на яких підтримувала українця Марсака.

"Пам'ятаю, як дивилася його коротку програму і майже плакала. Не знаю, у мене були такі емоції, він такий молодець, бажаю йому тільки успіхів, усього найкращого і відчувати, що його підтримують, це дуже важливо", – розповіла Харлан.

Найтитулованіша спортсменка в історії України закликала підтримувати наших атлетів на Олімпіаді-2026.

"Хочу сказати всім глядачам: те, що ви дивитеся і приїжджаєте на змагання, дуже сильно допомагає. Ви навіть не уявляєте, яка це атмосфера, коли спортсмен стоїть на арені і після свого виступу бачить, як його вітають. І ти бачиш прапори, і в мене від цього буквально сльози, розумієте? Тому що це дуже важливо", – зазначила Харлан.

Нагадаємо, що у короткій програмі Марсак показав найкращий результат України за останні 28 років. 21-річний фігурист посів 11 місце, отримавши оцінку від суддів 86.89 балів.

Щодо Ольги Харлан, то напередодні вона оголосила про вагітність. Титулована фехтувальниця поставила кар'єру на паузу.

