Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Мої лижі просто зникли в сльоті, – Діггінс – про падіння на старті своїх останніх Олімпійських ігор

Микола Літвінов — 7 лютого 2026, 21:37
Мої лижі просто зникли в сльоті, – Діггінс – про падіння на старті своїх останніх Олімпійських ігор
Джессіка Діггінс
Getty Images

34-річна американська лижниця Джессіка Діггінс емоційно прокоментувала прикрий інцидент під час старту скіатлону на Олімпійських іграх-2026, коли падіння на самому початку дистанції фактично "поховало" надії лідерки збірної США на подіум у першій гонці.

Її слова передає Reuters.

"На першому колі я впала, і мої лижі просто зникли в сльоті. На жаль, це було важке місце, де можна втратити весь імпульс. Я боролася з речами, які були поза моїм контролем на класичній половині.

Падіння сталося на першому колі класичної частини гонки (20 км). На крутому спуску носок лижі Діггінс застряг у мокрому снігу, що призвело до миттєвої втрати швидкості та падіння.

Зауважимо, що американка зуміла частково реабілітуватися у прорвавшись із 14-го місця на фінішне 8-ме.

Діггінс є однією із найтитулованіших лижниць сучасності. Вона – олімпійська чемпіонка 2018 року в командному спринті, а також срібна та бронзова призерка Ігор-2022 у Пекіні. Завоювала 7 медалей на чемпіонатах світу, 2 із яких – золоті.

Нагадаємо, що Джессіка Діггінс оголосила, що завершить кар'єру наприкінці олімпійського сезону-2025/26.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Джессіка Діггінс

Джессіка Діггінс

Лижні гонки. Матінтало здобула першу перемогу в кар’єрі
Рекордний титул Клебо, провал шведок. Підсумки Тур де Скі-2025/26
Діггінс втретє виграла Тур де Скі
Тур де Скі. Діггінс здобула другу перемогу поспіль
Тур де Скі. Діггінс виграла масстарт у Тоблаху

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік