Мої лижі просто зникли в сльоті, – Діггінс – про падіння на старті своїх останніх Олімпійських ігор

34-річна американська лижниця Джессіка Діггінс емоційно прокоментувала прикрий інцидент під час старту скіатлону на Олімпійських іграх-2026, коли падіння на самому початку дистанції фактично "поховало" надії лідерки збірної США на подіум у першій гонці.

Її слова передає Reuters.

"На першому колі я впала, і мої лижі просто зникли в сльоті. На жаль, це було важке місце, де можна втратити весь імпульс. Я боролася з речами, які були поза моїм контролем на класичній половині.

Падіння сталося на першому колі класичної частини гонки (20 км). На крутому спуску носок лижі Діггінс застряг у мокрому снігу, що призвело до миттєвої втрати швидкості та падіння.

Зауважимо, що американка зуміла частково реабілітуватися у прорвавшись із 14-го місця на фінішне 8-ме.

Діггінс є однією із найтитулованіших лижниць сучасності. Вона – олімпійська чемпіонка 2018 року в командному спринті, а також срібна та бронзова призерка Ігор-2022 у Пекіні. Завоювала 7 медалей на чемпіонатах світу, 2 із яких – золоті.

Нагадаємо, що Джессіка Діггінс оголосила, що завершить кар'єру наприкінці олімпійського сезону-2025/26.