Австралійка Фокс та новозеландець Батчек виграли золото Олімпіади з каяк-кросу

Сьогодні, 5 серпня, відбулися фінали з каяк-кросу у жінок та чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Олімпійським чемпіоном у чоловічому розряді став новозеландець Фінн Батчер, срібло здобув британець Джозеф Кларк, а бронза в активі німця Ноа Хегге.

1. 🥇 Фінн Батчек (Нова Зеландія);

2. 🥈 Джозеф Кларк (Велика Британія);

3. 🥉 Ноа Хегге (Німеччина)

Серед жінок дебютне золото здобула австралійка Ноемі Фокс. Друге та третє місце розділили француженка Анжель Хуг та британка Кімберлі Вудс.

1. 🥇 Ноемі Фокс (Австралія);

2. 🥈 Анжель Хуг (Франція);

3. 🥉 Кімберлі Вудс (Велика Британія).

Зазначимо, що українська слаломістка Вікторія Ус не змогла пробитися у півфінал даної дисципліни. Ус йшла другою протягом всієї дистанції, але під кінець її заблокувала бразилійка Анна Сатіла.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.