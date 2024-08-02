Топич не виступить у фіналі Олімпіади-2024

19-річна сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич, яка є віцечемпіонкою Європи, не виступить у фіналі дебютних Олімпійських ігор-2024 через травму гомілки.

Про це повідомила спортсменка в Instagram.

"На жаль, на цьому мій виступ на цих Олімпійських іграх завершено. Знімок показав, що була ще серйозніша травма, перелом суглоба правої ноги, і я не зможу взяти участь у фіналі в неділю. Я справді вірила, що, незважаючи ні на що, зможу повернутися до списку учасників. Я віддала усе, щоб зробити це, але, здається, цього разу цьому не судилося статися", — розповіла Топич.

Ангеліна травмувалась на розминці перед кваліфікацією. У відборі вона стрибала з перев'язаною ногою і заледве пробилася до числа 13 фіналісток.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 відбудеться 4 серпня. Початок — о 20:30 за київським часом. Україна у ньому буде представлена Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко.