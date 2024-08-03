Угорець Мілак виграв золото Олімпіади-2024

Угорський плавець Крістоф Мілак здобув золоту медаль у плаванні на 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі 24-річний угорець випередив канадця Джошуа Льєндо на 9 сотих секунди. Для нього це вже друга нагорода на Іграх у Парижі та перша золота. Раніше він здобув срібло у батерфляї на 200 м.

Бронзову медаль виборов інший канадець Ілля Харун, який має українське походження. Харун народився в Монреалі у 2005 році, оскільки його батьки-українці були акробатами, які виступали там у Цирку дю Солей.

1. 🥇 Крістоф Мілак (Угорщина) — 49,90;

2. 🥈 Джошуа Льєндо (Канада) — 49,99;

3. 🥉 Ілля Харун (Канада) — 50,45.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року триватимуть по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпіади з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.