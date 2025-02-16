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Переможець Універсіади та срібний призер Токіо-2020 дискваліфікований на чотири роки за допінг

Руслан Травкін — 16 лютого 2025, 12:10
Переможець Універсіади та срібний призер Токіо-2020 дискваліфікований на чотири роки за допінг
Кокі Ікеда
Скриншот

Японський легкоатлет Кокі Ікеда відсторонений на 4 роки за допінг.

Про це повідомляє пресслужба незалежного органу боротьби з негативними явищами у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit, AIU).

Ікеда дискваліфікований за використання забороненої речовини, його результати анулюються починаючи з 20 червня 2023 року.

26-річний Кокі виграв Універсіаду-2019 зі спортивної ходьби на 20 км. На Олімпійських іграх у Токіо в цій дисципліні завоював срібло. Також має срібну медаль зі спортивної ходьби на ЧС-2022.

Нагадаємо, американець Грант Фішер протягом тижня встановив два світових рекорди.

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Американець Фішер встановив другий світовий рекорд протягом тижня
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