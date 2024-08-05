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Сова-Ріжко не змогла потрапити у втішні сутички Олімпіади-2024

Олександр Булава — 5 серпня, 18:47
Сова-Ріжко не змогла потрапити у втішні сутички Олімпіади-2024

Українська борчиня Тетяна Сова-Ріжко не зможе виступити у втішних сутичках з вільної боротьби серед жінок (68 кг) на Олімпійських іграх 2024.

Суперниця українки Ніші Ніші з Індії, яка перемогла Тетяну на стадії 1/8 фіналу, поступилась у чвертьфінальному матчі.

Сова могла потрапити до втішних сутичок у разі, якщо індійка вийшла у фінал змагань.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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Тетяна Ріжко

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