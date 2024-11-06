Росія зруйнувала спортивний комплекс у Донецькій області, де тренувалися олімпійці

Росія зруйнувала один із найкращих спортивних комплексів у Донецькій області, де тренувалися олімпійці.

Про це повідомляє NV.

Спортивний комплекс Олімпійський знаходився в самому центрі міста Курахове і складався з кількох великих спортивних залів, тренажерного центру і відкритого басейну на 50 метрів із трибунами для уболівальників, а також лазні.

Раніше цей комплекс використовувався як база підготовки олімпійської та паралімпійської команд. Після початку війни, у ​​2014 році, Олімпійський було закрито. Він відновив свою роботу у 2019 році.

Повідомляється, що росіяни прицільно скинули на спортивний комплекс одразу кілька авіабомб, повністю знищивши комплекс. У будівлі пробитий дах, несучі конструкції, міжповерхові перекриття та стіни.

У зруйнованих кабінетах досі знаходяться дитячі нагороди, медалі та кубки, які були здобуті на змаганнях, що проводилися у цьому спортивному комплексі.

Сергій Окунєв/NV

Сергій Окунєв/NV