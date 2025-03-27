89-річна шведська спортсменка зізналася, що ще досі отримує листи від фанатів через провокативне фото на ОІ-1956

Легендарна шведська спортсменка Гунхільд Ларкінг зізналася, що фанати їй пишуть листи, оскільки фото після змагань на Олімпійських іграх-1956 зробило її популярною на весь світ.

Про це вона заявила в інтерв'ю для Expressen.se.

"Ця фотографія досі не дає мені спокою. Я все ще отримую листи від шанувальників і фотографую кожен. Лише цього року я отримала чотири. Мені пише багато німців. Деякі шведи теж, але багато іноземців пишуть, що я кумир і так далі. Така стара жінка, як я", – каже вона і сміється.

Вона зізналася, що бачила, що фотограф робить фото.

" Так. Фотограф був на полі, він сидів трохи осторонь, але я почула, як він клацнув. У той час він мені був байдужий, тому що я була поглинена своїм завданням. Я готувалася до стрибка.

Я навіть не знала, що він мене фотографує. Ви можете побачити це в мені на світлині. Я просто зосереджувалася", – зізналася Гунхільд.

Swedish high jumper Gunhild Larking at the 1956 Olympic Games. Color by Klimbim. pic.twitter.com/YrEeWcF7bX — Fascinating (@fasc1nate) August 1, 2024

Фотографом був Джордж Сілк для журналу "Life". На ті часи це видання мало мільйонні тиражі.

Фото Гунхільд Ларкінг з Олімпіади 1956 року стало дуже популярним. На знімку вона сидить на траві після стрибка, трохи відкинувшись назад, у коротких спортивних шортах і майці. На той час образ жінки-спортсменки в такому вигляді сприймався як доволі сміливий, а хтось вважав світлину дуже відвертою.

"Фото поширилося, тому що він був дуже відомим фотографом. Зараз я не пам’ятаю його імені, але він публікував фотографії в "Life" і "Sports Illustrated". Саме через ці газети світлина стало відомою. Мені надходили пропозиції з США спробувати себе моделлю. Я не дуже пам’ятаю, який був контекст. Я думаю, мені треба було приїхати і зробити пробну зйомку чи щось подібне. Чи була я в захваті? Ні, не була. Я була страшенно сором'язлива. Моя особистість не підходила для цього", – додала з посмішкою Ларкінг.

За кар'єру Гунхільд виграла п'ять поспіль золотих медалей чемпіонату Швеції зі стрибків у висоту. Двічі брала участь в Олімпійських іграх (1952, 1956).

На ОІ-1956 вона показала результат 1 м 67 см і посіла четверте місце. Шведка не зуміла вибороти медаль, оскільки Тельма Хопкінс (Велика Британія) і Марія Пісарьова (СРСР), які показали ідентичний результат, витратили меншу кількість спроб.

Переможницею тоді стала американка Мілред Макденіел, яка стрибнула 1 м 76 см. Це був світовий рекорд. Наразі світовою рекордсменкою в цьому виді спорту є Ярослава Магучіх – 2 м 10 см.