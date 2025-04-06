У 99-річному віці помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор
Хейккі Хасу
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У 99-річному віці помер дворазовий олімпійський чемпіон Хейккі Хасу.
Про це повідомляє HS.fi.
Хасу виграв золото Олімпіади 1948 року в Санкт-Моріці у лижному двоборстві, а на Іграх-1952 в Осло також завоював золото у лижній естафеті та срібло у двоборстві. Крім того, він чемпіон світу 1950 року з двоборства.
Хейккі двічі (1948, 1950) визнавався спортсменом року в Фінляндії. У 2014 році Хасу включили до Зали спортивної слави Фінляндії.
Після завершення кар'єри займався політикою. Зокрема, двічі обирався до парламенту країни.
Нагадаємо, нещодавно померла відома угорська гандболістка Амалія Стербінські.