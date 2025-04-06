Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

У 99-річному віці помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 22:40
У 99-річному віці помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор
Хейккі Хасу
Getty images

У 99-річному віці помер дворазовий олімпійський чемпіон Хейккі Хасу.

Про це повідомляє HS.fi.

Хасу виграв золото Олімпіади 1948 року в Санкт-Моріці у лижному двоборстві, а на Іграх-1952 в Осло також завоював золото у лижній естафеті та срібло у двоборстві. Крім того, він чемпіон світу 1950 року з двоборства.

Хейккі двічі (1948, 1950) визнавався спортсменом року в Фінляндії. У 2014 році Хасу включили до Зали спортивної слави Фінляндії.

Після завершення кар'єри займався політикою. Зокрема, двічі обирався до парламенту країни.

Нагадаємо, нещодавно померла відома угорська гандболістка Амалія Стербінські.

Олімпійські ігри помер смерть

помер

Бронза на Олімпійських іграх і срібло чемпіонату світу: померла відома гандболістка
Зарізав продавчиню: у в'язниці помер дворазовий чемпіон Бразилії з бодібілдингу
Помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор
Ставав найкращим гравцем чемпіонату Японії: у 41-річному віці помер бразильський футболіст
У Німеччині трагічно загинув український футболіст

Останні новини