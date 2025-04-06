У 99-річному віці помер дворазовий чемпіон Олімпійських ігор

У 99-річному віці помер дворазовий олімпійський чемпіон Хейккі Хасу.

Про це повідомляє HS.fi.

Хасу виграв золото Олімпіади 1948 року в Санкт-Моріці у лижному двоборстві, а на Іграх-1952 в Осло також завоював золото у лижній естафеті та срібло у двоборстві. Крім того, він чемпіон світу 1950 року з двоборства.

Хейккі двічі (1948, 1950) визнавався спортсменом року в Фінляндії. У 2014 році Хасу включили до Зали спортивної слави Фінляндії.

Після завершення кар'єри займався політикою. Зокрема, двічі обирався до парламенту країни.

Нагадаємо, нещодавно померла відома угорська гандболістка Амалія Стербінські.