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Перший інцидент на Олімпіаді: в аргентинських футболістів кидали пітарди

Ігор Чернявський — 24 липня, 19:17
Перший інцидент на Олімпіаді: в аргентинських футболістів кидали пітарди

Після матчу між збірними Аргентини та Марокко в 1 турі Олімпійських ігор-2024 трапився неприємний інцидент. Коли аргентинські гравці залишали поле, з трибун у них полетіли петарди.

Відео цього епізоду опублікував журналіст Гастон Едуль.

Одна з петард впала зовсім поруч з футболістами. Попередньо, ніхто не постраждав. Окрім того, марокканські вболівальники намагалися прорватися на поле. На відео видно, що одну з них це вдалося.

Поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Аргентина забила рятівний гол аж на 90+16 хвилині. Зазначимо, що у групі з цими командами грає Україна. Свій дебютний матч на Олімпійських іграх команда Руслана Ротаня проведе сьогодні, 24 липня, початок — о 20:00.

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