Перший інцидент на Олімпіаді: в аргентинських футболістів кидали пітарди

Після матчу між збірними Аргентини та Марокко в 1 турі Олімпійських ігор-2024 трапився неприємний інцидент. Коли аргентинські гравці залишали поле, з трибун у них полетіли петарди.

Відео цього епізоду опублікував журналіст Гастон Едуль.

Одна з петард впала зовсім поруч з футболістами. Попередньо, ніхто не постраждав. Окрім того, марокканські вболівальники намагалися прорватися на поле. На відео видно, що одну з них це вдалося.

Tiraron petardos al lado del banco de suplentes de Argentina y por eso el plantel se metió al vestuario. pic.twitter.com/hRtP7UsuXH — Gastón Edul (@gastonedul) July 24, 2024

Поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Аргентина забила рятівний гол аж на 90+16 хвилині. Зазначимо, що у групі з цими командами грає Україна. Свій дебютний матч на Олімпійських іграх команда Руслана Ротаня проведе сьогодні, 24 липня, початок — о 20:00.