Паризькі замітки: коли дощ псує змагання — Усик та Кличко про це знають напевно

У п’ятницю та суботу в Парижі йшли дощі, які вплинули й на сприйняття унікальної церемонії відкриття, і на змагання з тенісу. В суботу через дощ були перенесені матчі Ангеліни Калініної, Даяни Ястремської, Марти Костюк та сестер Людмили та Надії Кіченок. У мене ж відразу виникла асоціація, як дощ зіпсував два івенти за участі наших олімпійських чемпіонів Олександра Усика та Володимира Кличка.

Маю на увазі торішній бій Усика з британцем Дюбуа на 45-тисячній відкритій футбольній арені у Вроцлаві, коли на кону стояли відразу три чемпіонські титули у хевівейті. Тоді ще за пару годин до поєдинку у Вроцлаві стояла неймовірна спека. Але незадовго до виходу в ринг Олександра та Даніеля дощ полив як з відра. Пам’ятаю, як ми з колегою навіть були вимушені покинути ринг-сайд, щоб стати під дах. Звідти вже було не дуже гарно видно, що відбувалося у ринзі. І коли Усик впав після удару Дюбуа нижче пояса, особисто мені на мить здалося, що це вже кінець бою… Цей івент — яскравий приклад того, як капризи небесної канцелярії можуть погіршити якість події.

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Складне випробування погодою довелося пройти й Володимиру Кличку в дуже важливому об’єднувальному поєдинку за три чемпіонські пояси проти британця Девіда Хея. Уніфікейшен відбувся 2 липня 2011 року на 51-тисячній відкритій футбольній арені в майже рідному для українця Гамбургу. Квитки в ринг-сайд коштували по 1500 євро і це було рекордом по вартості для Німеччини. Але цілий липневий день в Гамбурзі лив дощ, охорона відбирала на вході до стадіону парасольки й під дахом опинилися лише ті глядачі, які придбали квитки на "галерці". Найдешевші квитки по 29 євро. А ті, хто сплатив за квитки в 50 разів більше, були вимушені мокнути й замерзати (було холодно і сиро) біля рингу. Після того поєдинку, який Володимир все одно виграв, його команда вже старалася орендувати футбольні арени з дахом, що у Німеччині були в Дюсельдорфі, Гельзенкірхені та Франкфурті.

У Парижі ж нам лишається лише сподіватися, що з погодою надалі буде все гаразд, наші тенісистки вийдуть на корт і вже незабаром хтось з українських олімпійців завоює першу для України медаль у Парижі. Олександр Усик, до речі, вже у неділю, 28 липня, приїде до Парижа підтримати нашу збірну.