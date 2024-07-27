Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024: як це було

У Парижі увечері 26 липня відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024.



Фото Віталія Клюєва

Фото Віталія Клюєва

На Іграх у Парижі вперше в історії парад країн проходив поза межами олімпійського стадіону. 7500 спортсменів у 85 човнах пропливли річкою Сена через центр французької столиці до Ейфелевої вежі та фінішували перед площею Трокадеро.

Фото Віталія Клюєва

Фото Віталія Клюєва

За церемонією спостерігали близько 300 тисяч людей зі спеціально побудованих трибун на березі річки. У французькій столиці добряче дощило, проте навіть непогода не завадила урочистості. Спортсмени вдягнули дощовики.

Фото Віталія Клюєва

Фото Віталія Клюєва

Прапороносцями України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Усього 58 зі 140 українських спортсменів взяли участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Фото Віталія Клюєва

Фото Віталія Клюєва

Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня включно. Чемпіон максимально докладно та оперативно висвітлюватиме всі події з Парижа, де на місці події працюють наші кореспонденти Олександр Гливинський та Максим Розенко.