Спортсмени з України на довоєнних Олімпіадах

Сьогодні, на жаль, доводиться уточнювати про яку саме війну йдеться, коли кажуть "довоєнних". Так, тут маються на увазі Олімпійські ігри, що пройшли у період між Першою та Другою світовою війнами. На цих Іграх були присутні атлети, які мали відношення до України — попри те, що України як суверенної держави тоді не було, а Радянський Союз, до складу якого входила більша частина України, перебував поза олімпійським рухом.

Тим цікавіший та важливіший для нас факт участі спортсменів з України у головних спортивних змаганнях планети. Відразу маємо оговорити певні нюанси. Оскільки у згаданий період території України за підсумками Першої світової війни були поділені між Радянським Союзом (у форматі УРСР), Польщею (Галичина), Румунією (Буковина) та Чехословаччиною (Закарпаття), українські спортсмени виступали за відповідні країни. Але не тільки це. Деякі читачі не вважають етнічних поляків зі Львова українськими спортсменами — це їх право. Проте були на згаданих Олімпіадах спортсмени українського походження, діти американських іммігрантів першого покоління. Звісно, вони виступали за збірну США. Чи варто нам зрікатися їх та не вважати спортсменами з України? Історія — складна річ та неточна наука.

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Нагадаємо, що через Першу світову війну не відбулися Ігри VI (нумерація історично зберігається — авт.) Олімпіади, які мали пройти в Берліні. А через Другу світову війну було скасовано Ігри XII (мали пройти у Токіо) та XIII (мали пройти в Лондоні) Олімпіад. Коли говорять гармати…

Отже, наша розмова піде про літні та зимові Олімпійські ігри 1924, 1928, 1932, 1936 років.

Влітку

Відомо, що уряди УНР та ЗУНР контактували з Міжнародним Олімпійським Комітетом щодо можливої участі збірної України в Олімпіаді-1920 в Антверпені. Цього не відбулося. Про українців на VIII Літніх Олімпійських іграх 1924 року в Парижі Чемпіон вже розповідав, тому почнемо з Амстердама-1928.

IX літні Олімпійські ігри, що пройшли в Амстердамі, стали найбільш успішними для атлетів, пов’язаних з Україною. 25-річний львівський фехтувальник-шабліст Тадеуш Фрідріх здобув бронзову медаль. Він представляв фехтувальний клуб "Львів". Через чотири роки Фрідріх повторив свій бронзовий успіх на Олімпіаді в Лос-Анджелесі, але на той час він уже мешкав у Варшаві.

Тадеуш Фрідріх

Дві золоті медалі здобув 18-річний плавець зі збірної США Джордж Коджек (син українських іммігрантів Юрко Коцай). Спочатку він переміг на дистанції 100 м на спині зі світовим рекордом 1 хв. 08,2 сек. А потім Коджек став олімпійським чемпіоном у складі естафетної команди США 4 х 200 вільним стилем. У тій команді серед його партнерів був легендарний Тарзан — Джонні Вайсмюллер. Саме Вайсмюллер виграв заплив на 100 м вільним стилем, де Коджек посів четверте місце.

На тих же Іграх 20-річний американський боксер Стефан Хелейко (Степан Галайко, син українських селян-іммігрантів з Галичини) виборов срібну медаль у легкій вазі (до 61,2 кг).

Джордж Коджек міг би поборотися за медалі на Іграх-1932, адже йому тоді було лише 22 роки — але він складав випускні іспити в університеті.

Джордж Коджак

На ХI Олімпійських іграх в Берліні у 1936 році у складі команди Польщі виступили вісім львів’ян. У змаганнях легкоатлетів виступили двоє бігунів, членів спортивного товариства "Чарні" Казимир Кухарський (4-е місце на 800 м) та марафонець Броніслав Ганцаж (33-є місце серед 60 учасників). Львівську фехтувальну школу представляв шпажист, член львівського "Сокола" Антон Франц (не кваліфікувався з групи до чвертьфіналів). У турнірі з конкуру взяли участь двоє кіннотників, випускників львівського Кадетського корпусу Януш Комаровський та Міхал Гутовський — вони залишилися поза топ-30.

Найбільш близькими до олімпійської медалі були львівські футболісти воротар Спіридон Альбанський, півзахисник Ян Васєвич та нападник Міхал Матіас, які грали за клуб Погонь. Збірна Польщі, у якій виступали ці спортсмени, вдало провела олімпійський футбольний турнір. Спочатку вона обіграла збірну Угорщини (3:0), у чвертьфіналі здолала команду Англії (5:4), але у півфіналі поступилася команді Австрії (1:3). Матч за третє місце Польща програла збірній Норвегії (2:3).

Спіридон Альбанський

У складі команди США в Берліні виступали: легкоатлет Дімітрі Зайнтц (Дмитро Заєць), який посів 6-е місце у штовханні ядра (15 м 32 см); плавець Пітер Файк (Петро Фік), який був шостим на 100 м вільним стилем (хоча на той час був володарем світового рекорду та вважався головним фаворитом турніру); футболіст Джордж (Юрій) Німчик (збірна США у 1/8 фіналу програла майбутньому чемпіону Італії — 0:1).

Легкоатлет українського походження Адальберт Бубенко, який виступав за збірну Латвії, здобув срібло у ходьбі на 50 км.

Взимку

Спортсмени з України змагались також і на зимових Олімпіадах. На Перших зимових Олімпійських іграх, що пройшли у 1924 році у Шамоні (Франція) у складі збірної Польщі виступав львівський лижник Степан Вітковський, який змагався на дистанції 50 км (21-е місце з 33-х учасників).

На Іграх-1928 у Санкт-Мориці (Швейцарія) львів’янин Францішек Кава змагався у тій же дисципліні (лижна гонка на 50 км), де був 27-м з 49 учасників.

Американський ковзаняр українського походження Валентин Бялас виступав на трьох перших зимових Олімпіадах. Він змагався на стаєрських дистанціях 5000 м і 10000 м. Найвищим його досягненням було 5-е місце на 10 тисяч метрів у 1932 році в Лейк-Плесиді (США).

Львівські хокейні команди були одними з кращих у тогочасній Польщі і в 30-ті роки постійно посідали високі місця в чемпіонатах країни. У Лейк-Плесиді у складі збірної Польщі виступали львівські хокеїсти Роман Сабінський, Альфред Мауер (обидва — з клубу Погонь), Казимир Соколовський (клуб Лехія). Польща посіла останнє, четверте, місце, програвши всі матчі — Канаді, США та Німеччині.

Роман Сабінський

Також троє львів’ян було на хокейному олімпійському турнірі 1936 року в Гарміш-Партенкірхені (Німеччина): Казимир Соколовський (вдруге), Роман Ступницький та Владислав Лемішко. Збірна Польщі не змогла вийти з групи, програвши Канаді (1:8) та Австрії (1:2), та здолавши Латвію (9:2).

На зимовій Олімпіаді 1936 року виступав також ще один представник України — чернівецький спортсмен Роман Турушанко. Вихованець українського спортивного товариства "Довбуш" (Чернівці), студент-правник, приїхав до Гарміш-Партенкірхену велосипедом. Він виступав у складі збірної Румунії, якій тоді належала Буковина. У турнірі з фігурного катання Турушанко посів 19-е місце (з 25 учасників).

А потім була Друга світова війна та нова геополітична ситуація. Починаючи з 1952 року українські спортсмени виступали у складі збірної команди Радянського Союзу. У 1992 році вони взяли участь в Олімпійських іграх у Барселоні у складі збірної СНД. І лише в 1994 році на зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері (Норвегія) вперше у своїй історії Україна виступила на Олімпійських іграх самостійною командою.

Семен Запорожець