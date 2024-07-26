Ідеальний баланс. Як Париж-2024 дійшов до гендерної рівності та який внесок України

Вже невдовзі розпочнуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, які проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.

Що цікаво, саме у Парижі-2024 вперше буде рівна кількість чоловіків та жінок серед учасників. І Україна також вплинула на це. Сьогодні ми розповімо про шлях Олімпійських ігор до гендерної рівності та яка кількість жінок та чоловіків була в України на всіх ОІ.

Шлях до рівності, від Парижу-1900 до Парижу-2024

На першій Олімпіаді минулого сторіччя (Париж-1900) було представлено 997 спортсменів, серед яких було 22 жінки (2,2%). За 28 років це показник зріс зовсім трішки (9,6%). З 2883 спортсменів жінок було лише 277.

Через 38 років відсоток жінок майже змінився. У Токіо-1964 змагалися 5151 спортсмена, з них лише 680 жінок (13,2%). І вже з цього моменту починається відчутне зростання цього показника.

У Барселоні-1992 змагалися вже 9356 спортсменів. І відсоток жінок сягнув позначки у 28,9%. Їх було 2704. Вже на наступних Олімпійських іграх з'явився жіночий футбол, що тако повпливав на вирівнювання кількості чоловіків та жінок на Іграх. І зрештою, що символічно, у Парижі-2024 відсоток між ними поділився порівну.

Як змінювалась кількість жінок в делегації України

На Олімпійські ігри-2024 від України поїдуть 140 спортсменів. Серед них 68 жінок та 72 чоловіки (48,7%). Майже ідеальна рівність. Проте цікаво, яким був цей показник на першій для нашої країни Олімпіаді.

На ОІ-1996 року в Атланті збірну України представляв 231 спортсмен, серед яких було 85 жінок (38,9%). Вже на наступних Іграх у Сіднеї серед 230 спортсменів була 91 жінка. Кількість учасників майже ідентична, тому зростання помітне, хоч воно було і не таким великим (39,6%).

На Олімпіаді-2004 в Афінах було вже 240 українців, серед яких 115 жінок. Тобто відсоток сягнув шаленої позначки у 47,9%. У Пекіні-2008 було вже 120 жінок серед 243 спортсменів. Це 49,4%.

А вже у Лондоні-2012 Україна мала рівну кількість жінок та чоловіків, по 119 (загалом 238). Ріо-2016 ознаменувався тим, що кількість жінок у збірній України вперше перевищила кількість чоловіків. Загалом поїхало 206 спортсменів, серед яких було 119 жінок (57,8%).

На Токіо-2020 цей показник був близький до повторення. Зі 155 спортсменів жінок було 89, тобто 57,4%. Цікаво, що якби на Олімпійські ігри-2024 не вийшла збірна України з футболу, то кількість жінок знову була би більшою, проте вже не настільки відчутно (53,1%).