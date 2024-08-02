Як туристам на Олімпіаді в Парижі здають фейкові апартаменти і до чого тут Booking.com

Олімпійські ігри в Парижі відвідують сотні тисяч фанів спорту. І вони ризикують стати жертвами шахраїв при бронюванні житла. Навіть якщо забронювали помешкання на, здавалося, надійному Booking.com. Чемпіон вирішив на власному досвіді перевірити чутки про масові шахрайства. Автор цих рядків забронював і сплатив апартаменти, які нещодавно з’явилися на поважному сервісі й навіть з'їздив подивитися на, як виявилося, фейкове помешкання.

Ввечері 1 серпня в додатку Букінг я забронював апартаменти під назвою Unusual іsta, Heated & air-conditioned boat (номер бронювання 4461551616). Вартість на одну ніч склала 106,70 євро. З одного боку — трохи задешево. З іншого — апартаменти знаходилися в передмісті Парижу (28 кілометрів від центру), бронював день в день, а тариф був безповоротній. Всі ці три фактори впливають на ціноутворення. Оцінка за це помешкання на Букінг складала 8,5 по 10-бальній системі.

Сервіс зняв гроші, прислав квитанцію та підтвердження бронювання. Я взяв таксі й поїхав в помешкання. Паралельно почав набирати номер телефону власника апартаментів, який мені в підтвердженні бронювання надіслав сервіс. Телефон не відповідав. Я почав відправляти повідомлення на WhatsApp. Відповіді неприємно здивували. Спочатку "власник" написав, що їм ще не прийшло підтвердження від Booking.com. Потім, що сплачені гроші — це тільки комісія сервісу, потрібна доплата напряму. І запропонував переслати 100 євро на PayPall.

Я вже чітко усвідомив, що маю справу з шахраєм, але сказав, щоб "власник" чекав мене в приміщенні, де ми все обговоримо. Звісно, що "апартаменти" виявилися фейковими. Це повинна була бути невеличка яхта-бот на причалі. Її не було. Я ще написав "власнику", щоб він відправив мені геолокацію, мовляв, по тій, що надав Букінг, яхту не бачу. Шахрай мав нахабність відповісти, мовляв, якщо ти сплатив за помешкання, то вона в тебе повинна бути. Все стало цілком зрозуміло.

Майже відразу я написав лист на Booking.com з вимогою повернути гроші, де детально розписав ситуацію. Маю лояльність до цього бренду, користуюсь його сервісом понад 10 років. Але бренд, не перевіривши "власника", сам дискредитує себе. Поки відповіді від Букінга не отримав, але додам її, якщо/коли вона з’явиться.

На жаль, на момент написання тексту на Booking.com ще було доступне бронювання цього фейкового приміщення. Якщо найближчим часом сервіс не відреагує на мій запит, можна буде підозрювати робітників цієї компанії у змові з шахраями.

Що потрібно робити туристам, щоб не бути ошуканими

Якщо бронюєте помешкання, яке нещодавно з'явилося на Букінг, обов’язково прочитайте всі коменти попередніх клієнтів та зверніть увагу на дати їх появи. Краще бронювати готелі та помешкання, які вже довгий час співпрацюють з сервісом та сплачувати за проживання на місці. При бронюванні "ноунеймів" та безповоротній сплаті за помешкання ризики бути ошуканими відразу зростають.

Максим Розенко, з Парижа

Відповідальний редактор — Денис Шаховець