Трунов: Ми видали таку гонку, що бронза була поруч, але вдача була не на нашому боці

Український екіпаж посів 4 місце у фіналі чоловічих змагань з веслування у байдарках-четвірках на Олімпійських іграх-2024. Нашу команду представили Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов.

Зазначимо, що для нашої збірної це був перший в історії фінал у цій дисципліні.

Після змагань спортивний журналіст Олександр Гливинський поспілкувався з українськими веслувальниками.

— Хлопці, як ви пережили вирішальний заїзд? Чи задоволені фінальною гонкою?

— Кухарик: Не знаю, як можна бути задоволеним 4-м місцем, але налаштовувалися на максимальний результат, на віддачу, але, деякі спортсмени, які сьогодні були попереду нас вони були сильніші, досвідченіші, мені так здається. Все, що залежало від нас, ми виконали. Хочу дуже подякувати нашим вболівальникам, журналістам, які присутні на каналі, захисникам України, які боронять зараз нас, поки ми виступаємо на Олімпійських іграх і намагаємося підтримати престиж країни. Всім дуже вдячні, ця енергетика була присутня. Ще раз повторюся, ми зробили все, що могли.

— Це історичний перший фінал на байдарках в історії України і, взагалі, перша участь четвірки після паузи довжиною у 28 років. Якщо аналізувати виступ на цьому олімпійському змаганні, все йшло доволі важко, це відображення поточної форми вашої чи, з іншого боку, готовності конкурентів? Бо не просто було вам і у кваліфікації, і у фіналі.

— Семикін: Давайте скажемо так, що Олімпійські ігри наразі це зовсім інший клас змагань. Ми бачили, як поруч з нами, упродовж трьох років, люди росли, прогресували, змінювали тактику і це зовсім інші гонки, ніж були у 2021, 2022, 2023 роках, їдуться вони зовсім по-іншому. Це, частково, відображення нашої підготовки, яку ми зробили на 200 відсотків у цьому році: складнішої підготовки у нас в житті ще не було. Я маю на увазі і рік, і останні півтора місяці, коли я, один раз за місяць, глянувши на телефон, дізнався, який день тижня, бо я просто збився. Ми тренувалися останній місяць по 7-8 годин на день. Якщо хтось прочитає і скаже, що після зміни на заводі 7-8 годин — це небагато, пропоную півгодини пробігтися і відчути фізичне навантаження.

— Ви зазначили, що бачили, як зростали інші команди. Мова йде про фінансові, технологічні та тренувальні можливості суперників розвинених країн?

— Семикін: Було дуже важко фізично, ви бачили це у кваліфікації. У фіналі ми просто пішли у ва-банк. Ми поставили на карту все і просто поїхали від першого до останнього грибка. Без переходів, без нічого і зробили більше, ніж очікували від себе.

— Результат дуже поважний і потужний, але, скажімо обʼєктивно, дотягнутися до бронзи сьогодні було складно?

— Трунов: Я думаю, що вона була поруч. Але ми таку важку кваліфікацію пройшли і, попри такі результати, ми видали таку гонку, що бронза була поруч. Але вдача була не на нашому боці.

— Маєте на увазі, що кваліфікація була важкою, бо не вдалося одразу пройти до півфіналу?

— Трунов; Ні, просто важкувато воно все йшло, з попереднього чвертьфіналу, півфіналу і тільки на фіналі ми видали, мабуть, не 100 відсотків, а 150.

— Кваліфікація відбувалася в один день і у двійці, і у четвірці. Наскільки сильним було навантаження для Олега Кухарика та Ігоря Трунова, які пройшли одразу чотири гонки за день?

— Трунов: Знаєте, це, мабуть, пішло і на користь якось. Бо пропрацювався організм, дали таке не критичне навантаження, потім один день вихідний і зараз ми видали чудову гонку, але вдача була не на нашому боці.

— Слухаючи вас, виникла думка, що Олімпіада — це не лише великий рівень, а й досвід, можливо, десь його забракло?

— Трунов: Ми завжди залітали на такому вогні.

— Куди він подівся?

— Трунов: Він був. Ви розумієте, такі відбори - кваліфікація, чвертьфінали, півфінал, але у фіналі ми на вогні залетіли.

— Просто трохи не пощастило.

— Трунов: Так, трохи не пощастило.

Олександр Гливинський для Чемпіона