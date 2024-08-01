Главан: Виступ був негативний, ми почали натикатися один на одного, всі збивалися

Український скороход Ігор Главан посів 40 місце у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі спортивної ходьби на 20 кілометрів.

Після виступу спортсмен поділився враженнями у коментарі для українських журналістів.

"Звісно, виступ був негативний. Якщо на чемпіонаті Європи все було ще більш-менш, то тут… Спочатку було все навіть дуже добре. Почали не надто швидко, у комфортному темпі, на який ми й розраховували. Але траса була дуже швидкісна. Ми почали натикатися один на одного, всі збивалися.

Звісно, це помічали судді. Думаю, три мої картки якраз і були наслідком цього. Можливо, потрібно було почати трішки позаду. Або навпаки, коли відчув, що мене несе, не гальмувати себе, а ризикнути й піти своєю ходьбою", – сказав Ігор.

Нагадаємо, що це були треті Олімпійські ігри в кар’єрі Главана. Раніше він брав участь у Лондоні-2012 та Ріо-2016. Попередню Олімпіаду в Токіо він пропустив через дискваліфікацію за допінг.