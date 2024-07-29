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Білодід через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу на Олімпіаді-2024

Денис Шаховець — 29 липня, 12:50
Білодід через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу на Олімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід провела другу сутичку на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів Білодід протистояла неодноразова призерка чемпіонатів світу — Харука Фунакубо з Японії.

Сутичка затягнулася до додаткового часу, де Дар'я програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації.

Таким чином Білодід, яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2020, припинила боротьбу за нагороди на Іграх у Парижі.

Нагадаємо, до цього 1/16 фіналу 23-річна українка за 5 секунд перемогла іппоном 15-річну представницю Кірибаті Нері Тібву.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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