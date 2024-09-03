"Нейтральні" спортсмени з Білорусі та Росії завадили Гаращенку здобути медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні на 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM13.

У фінальному запливі українець Кирило Гаращенко подолав дистанцію за 2:14,27 та не зміг принести Україні медаль. Золото дисципліни зі світовим рекордом здобув нейтральний спортсмен з Білорусі Ігор Бокий, срібло отримав француз Портал Алекс, а бронзу завоював росіянин Сотніков Владімір.

Плавання. 200 метрів комплексним стилем. Клас SM13

1. 🥇 Ігор Бокий (-) — 2:02.03

2. 🥈Портал Алекс (Франція) — 2:06,66

3. 🥉 Сотніков Владімір (-) — 2:10,56

4. Кирило Гаращенко (Україна) — 2:14,27

Це вже друга невдача українського паралімпійця на цих Іграх, раніше він також фінішував із четвертим результатом у плаванні на 400 метрів вільним стилем серед представників класу S13.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 9 місце в медальному заліку, маючи 40 нагород: 7 золотих, 14 срібних та 19 бронзових.

За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.