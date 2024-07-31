Сікан — про виступ на Олімпіаді-2024: На цьому життя не закінчується
Форвард олімпійської збірної України Данило Сікан не засмучується від виступу команди на Іграх-2024 в Парижі.
Про це нападник розповів у коментарі Українській асоціації футболу.
"Могли більше, зробили трішки менше. Але на цьому життя не закінчується, повертаємося працювати у свої клуби. Руслан Ротань побажав успіхів і міняти менталітет.
Повертаємося з одною перемогою та двома поразками. Це досвід, який надалі лише допоможе мені. Ми вперше беремо участь у такому турнірі як Олімпіада і, сподіваюся, не востаннє.
Статус капітана? Це відповідальність, звичайно, але він не тисне. Я відповідаю за команду на полі, за її характер, якісь тактичні дії. Ми — одна команда, працюємо лише заради перемоги", — сказав Сікан.
Нагадаємо, українці у третьому турі групового етапу Олімпіади-2024 поступилися збірній Аргентини (2:0), набравши три очки на груповому раунді.
Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.