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Сікан — про виступ на Олімпіаді-2024: На цьому життя не закінчується

Владислав Уткін — 31 липня, 13:54
Сікан — про виступ на Олімпіаді-2024: На цьому життя не закінчується

Форвард олімпійської збірної України Данило Сікан не засмучується від виступу команди на Іграх-2024 в Парижі.

Про це нападник розповів у коментарі Українській асоціації футболу.

"Могли більше, зробили трішки менше. Але на цьому життя не закінчується, повертаємося працювати у свої клуби. Руслан Ротань побажав успіхів і міняти менталітет.

Повертаємося з одною перемогою та двома поразками. Це досвід, який надалі лише допоможе мені. Ми вперше беремо участь у такому турнірі як Олімпіада і, сподіваюся, не востаннє.

Статус капітана? Це відповідальність, звичайно, але він не тисне. Я відповідаю за команду на полі, за її характер, якісь тактичні дії. Ми — одна команда, працюємо лише заради перемоги", — сказав Сікан.

Нагадаємо, українці у третьому турі групового етапу Олімпіади-2024 поступилися збірній Аргентини (2:0), набравши три очки на груповому раунді.

Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Данило Сікан

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