Сікан — про виступ на Олімпіаді-2024: На цьому життя не закінчується

Форвард олімпійської збірної України Данило Сікан не засмучується від виступу команди на Іграх-2024 в Парижі.

Про це нападник розповів у коментарі Українській асоціації футболу.

"Могли більше, зробили трішки менше. Але на цьому життя не закінчується, повертаємося працювати у свої клуби. Руслан Ротань побажав успіхів і міняти менталітет.

Повертаємося з одною перемогою та двома поразками. Це досвід, який надалі лише допоможе мені. Ми вперше беремо участь у такому турнірі як Олімпіада і, сподіваюся, не востаннє.

Статус капітана? Це відповідальність, звичайно, але він не тисне. Я відповідаю за команду на полі, за її характер, якісь тактичні дії. Ми — одна команда, працюємо лише заради перемоги", — сказав Сікан.