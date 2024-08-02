Швьонтек сказала, що облажалася на Олімпійських іграх і не змогла стримати сліз

Перша ракетка світу Іга Швьонтек вважає, що вона провально виступила на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це вона сказала після поразки від китаянки Чжен Ціньвень у півфіналі турніру.

"Я мене були проблеми з бекхендом. Таке трапляється рідко, тому що зазвичай це мій найнадійніший удар. Сьогодні я була не в найкращому стані технічно. Можливо, це через напругу. Я грала матчі день за днем, у мене не було часу вдосконалитися. Це не виправдання. Така природа цього турніру. Я намагалася виправити ситуацію, але мені нічого не вдалося. Я просто облажалася", — сказала Швьонтек.

Iga Swiatek in tears after her loss to Qinwen Zheng at the Olympics. 💔



Very sad to see this. She wanted it so badly.



But she has to be so proud of what she’s done on this court.



4 Roland Garros titles at 23 years old is insane.



Chin up. ❤️



pic.twitter.com/u9YXtJfFJZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2024

Іга поступилася Ціньвень з рахунком 2:6, 5:7, хоча у другому сеті вела з рахунком 4:0. Зазначимо, що матчі Олімпіади-2024 проходять на кортах Ролан Гаррос — улюбленого турніру Grand Slam полячки, який вона у свої 23 роки виграла вже 4 рази.

Сьогодні, 2 серпня, Швьонтек зіграє у бронзовому фіналі проти словачки Анни-Кароліни Шмідлової. Початок матчу — не раніше 16:00 за київським часом.