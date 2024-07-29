Канада після штрафу та дискваліфікації тренера перемогла Францію у 2 турі жіночої Олімпіади-2024

На Олімпійських іграх-2024 відбулися матчі другого туру групового етапу жіночого футбольного турніру.

Збірна Канади, яка через скандал зі шпигунством була оштрафована на 6 очок та втратила головного тренера, вирвала перемогу над Францією. Ванесса Жиль забила переможний гол на 12-й компенсованій хвилині поєдинку. Таким чином Канада зберігає шанси на вихід у плей-оф у разі перемоги над Колумбією в останньому турі.

Також бронзовий призер ОІ-2020 (відбулися у 2021 році в Токіо) США розгромили Німеччину.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Футбол, груповий етап, жінки

1 тур, 25 липня

Група A

Нова Зеландія — Колумбія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Рестрепо, 0:2 - 72 Сантос

Франція — Канада 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Катото, 1:1 - 58 Флемінг, 1:2 - 90+12 Жиль

Група B

США — Німеччина 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 10 Сміт, 1:1 - 22 Гвінн, 2:1 - 26 П'ю, 3:1 - 44 Сміт, 4:1 - 89 Вільямс

Австралія — Замбія 6:5 (2:4)

Голи: 0:1 - 1 Банда, 1:1 - 7 Кеннеді, 1:2 - 21 Кундананжі, 1:3 - 33 Банда, 2:3 - 35 Расо, 2:4 - 45+1 Банда, 2:5 - 56 Кундананжі, 3:5 - 58 автогол Мусоле, 4:5 - 65 Кетлі, 5:5 - 78 Кетлі (пен), 6:5 - 90 Хейман

Група C

Іспанія — Нігерія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 85 Путельяс

Бразилія — Японія 1:2 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Дженффер, 1:1 - 90+2 Кумагаї (пен), 1:2 - 90+6 Танікава

Матчі третього туру відбудуться в середу, 31 липня.

Нагадаємо, що змагання з футболу на Олімпійських іграх-2024 року проходять у Парижі та інших шести містах Франції з 24 липня по 10 серпня 2024 року. Окрім столиці Франції, змагання відбуваються в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні