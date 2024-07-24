Перша ракетка світу пропустить Олімпіаду-2024

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер пропустить Олімпійські ігри-2024 через хворобу.

Про це він повідомив у своєму X (Twitter).

"З сумом повідомляю вам, що, на жаль, я не зможу взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі. Після тижня тренувань на глині я відчув нездужання. Я провів кілька днів на відпочинку, а під час візиту до лікаря виявив тонзиліт і настійно рекомендував мені утриматися від виступів.

Пропуск Ігор — це велике розчарування, адже це була одна з моїх головних цілей на цей сезон. Я з нетерпінням чекав честі представляти свою країну на цій дуже важливій події. Бажаю удачі всім італійським спортсменам, яких я буду підтримувати з дому. Forza Italia", — йдеться у дописі.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA — Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024

Нагадаємо, Сіннер очолює рейтинг ATP з червня 2024 року. Він вийшов на перше місце, оскільки серб Новак Джокович знявся з Ролан Гаррос в 1/4 фіналу турніру.

Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.