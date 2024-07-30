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Олімпійська збірна України піднялася з третього на друге місце за годину до матчу з Аргентиною: як таке можливо

Ігор Чернявський — 30 липня, 17:20
Олімпійська збірна України піднялася з третього на друге місце за годину до матчу з Аргентиною: як таке можливо

Після другого туру олімпійська збірна України посідає не третє, а друге місце, як значилося до цього в офіційній турнірній таблиці.

Про зміну в розташуванні команд у групі B повідомила Асоціація футболу України.

"Враховуючи плутанину з інтерпретацією місця збірної України у групі на ОІ після двох зіграних турів, УАФ надіслала запит до організаторів змагань щодо позиції синьо-жовтих у квартеті Організатори футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 підтвердили, що перед заключним туром Україна перебуває вище Марокко за додатковими показниками та є другою у групі", — йдеться в заяві УАФ.

Вирішальний матч команди Руслана Ротаня проти Аргентини розпочнеться о 18:00 за київським часом. УАФ вже оголосила стартовий склад "жовто-синіх". Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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