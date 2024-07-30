Олімпійська збірна України оголосила склад на вирішальний матч проти Аргентини

Олімпійська збірна України визначилася зі стартовою одинадцяткою на матч 3 туру проти Аргентини, в якому вирішиться доля путівку у плей-оф.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Стартовий склад олімпійської збірної України

Фесюн, Мартинюк, Батагов, Таловєров, Крупський, Рубчинський, Михайленко, Криськів, Брагару, Хлань, Сікан.

Запасні

Єрмаков, Сич, Очеретько, Краснопір, Велетень, Федор

Перемога над Аргентиною гарантує команді Руслана Ротаня вихід у плей-оф, а от у разі нічиєї доведеться сподіватися на те, щоб Ірак та Марокко в паралельному матчі також не визначили переможця — в такому випадку "жовто-сині" посядуть другу сходинку.