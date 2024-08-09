Чемпіон Пекіна-2008: Хижняк має всі найкращі якості, щоб стати чемпіоном світу

Чемпіон Олімпійських ігор-2008 у Пекіні Роберто Камарелле вважає, що Олександр Хижняк має потенціал виграти титул чемпіона світу у професійному боксі.

Про це італійський боксер розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Олександр має всі найкращі якості української школи боксу для того, щоб стати чемпіоном світу, але кожна кар’єра має власну історію. Все залежатиме від того, чи зможе Хижняк модифікувати свій бокс, загалом пристосуватися до вимог професійного боксу, а також яку вагову категорію він обере.

Безумовно, він класний боксер, він знає, як боксувати гарно, і йому точно не бракує характеру. Я можу тільки побажати йому всього найкращого і з нетерпінням чекаю, коли знову зможу насолодитися його боями у ринзі", — сказав Камарелле.