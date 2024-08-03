Українки — фаворитки фінального двобою про кореянок: де дивитися матч за "золото" Олімпіади

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у фіналі Олімпійських ігор-2024 зустрінеться з командою Республіки Кореї.

Поєдинок за золоту медаль розпочнеться о 21:00 за київським часом.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька здолали італійок (45:37) у чвертьфіналі, та японок (45:32) у півфіналі.

Своєю чергою, кореянки виявились сильнішими за американок (45:35) та дещо несподівано француженок (45:36).

Збірна України є олімпійським чемпіоном 2008 року в цьому виді програми та віцечемпіоном 2016 року. В обох фіналах брала участь Ольга Харлан, яка, до слова, стала найтитулованішою спортсменкою в історії незалежної України.

Фаворитом вирішального матчу букмекери вважають українських шаблісток.

Бейтинговий оператор Favbet пропонує коефіцієнт 1,5 на перемогу України та 2,26 на тріумф кореянок.

Пряма трансляція битви за "золото" буде доступна на Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт і телеканал Євроспорт.

Наш сайт проведе текстовий онлайн фіналу. Також Чемпіон проводить онлайн 8 дня Олімпіади-2024.

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