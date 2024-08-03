Чжен — Векич: неочікуваний фінал жіночого тенісу на Олімпійських іграх-2024

3 серпня на легендарних кортах Ролан Гаррос відбудеться фінал Олімпійських ігор-2024 в одиночному жіночому розряді з тенісу. У вирішальному матчі зійдуться китаянка Чжен і хорватка Векич.

Початок гри о 16:30 за київським часом.

Профайли

21-річна Чжен Ціньвен розпочинала олімпійський турнір у статусі 7 ракетки світу (найвищий у кар'єрі). Є переможницею 3 турнірів WTA, 1 — цьогоріч. Китаянка вперше бере участь в Олімпійських іграх.

Хорватці Донні Векич 28 років, наразі вона 21 ракетка світу (найвища позиція — 19). Виграла 4 титули WTA. Для неї це друга Олімпіада. У Токіо-2020 Векич програла в 1/8 фіналу Рибакіній.

Шлях до фіналу

Чжен

1/32 фіналу. Еррані (6:0, 6:0);

1/16 фіналу. Рус (6:2, 6:4);

1/8 фіналу. Наварро (6:7 (7), 7:6 (4), 6:1);

1/4 фіналу. Кербер (6:7 (4), 6:4, 7:6 (6);

Півфінал. Швьонтек (6:2, 7:5).

Векич

1/32 фіналу. Бронцетті (6:2, 7:5);

1/16 фіналу. Андреєску (6:3, 6:4);

1/8 фіналу. Гофф (7:6 (7), 6:2);

1/4 фіналу. Костюк (6:4, 2:6, 7:6 (8);

Півфінал. Шмідлова (6:4, 6:0).

Особисті зустрічі

Тенісистки зустрічалися двічі та виграли по 1 грі. Хорватка перемогла на турнірі в Курмайорі (Італія), у 2021 році. Китаянка взяла реванш на турнірі у Чжухаї (Китай), у 2023-му.

Де дивитися

Переглянути фінальний матч можна на Суспільному спорт, або на сайті Суспільного спорт в окремому плеєрі. Також трансляція буде доступна на телеканалах Євроспорт. Детальніше про трансляції Олімпійських ігор — ТУТ.