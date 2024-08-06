Яві з олімпійським рекордом здобула третє золото Олімпіади в історії Бахрейну

Легкоатлетка з Бахрейну Вінфред Яві здобула золото в бігу на 3000 метрів з перешкодами на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 8:52.76, що є новим олімпійським рекордом. Другою до фінішу дісталася Перут Чемутай з Уганди, а бронзу здобула кенійка Фейт Черотіч.

1. 🥇 Вінфред Яві (Бахрейн);

2. 🥈 Перут Чемутай (Уганда);

3. 🥉 Фейт Черотіч (Кенія);

Зазначимо, що це лише третє золото для Бахрейну в історії Олімпійських ігор. До цього перемоги здобували Маріам Юсуф Джамал у Лондоні-2012 (1500 м, жінки) та Рут Джебет в Ріо-2016 (3000 м з перепонами, жінки).

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.