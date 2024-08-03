Чептегей з олімпійським рекордом виграв золото в епічному забігу на 10 кілометрів

Легкоатлет з Уганди Джошуа Чептегей здобув золоту медаль у забігу на 10 кілометрів на Олімпійських іграх 2024.

Він показав найкращий результат в історії турніру і фінішував за 26:43.14. Срібну медаль здобув Беріху Арегаві з Ефіопії, відставши від Чептегея лише на 0,3 секунди, а Грант Фішер із США завоював бронзу, відставши на 0,02 секунди від срібла.

Зазначимо, що Чептегей раніше встановив світовий рекорд на цій дистанції. Він становить 26:11.00.

1. 🥇 Джошуа Чептегей (Уганда) — 26:43,14;

2. 🥈 Беріху Арегаві (Ефіопія) — 26:43,44;

3. 🥉 Грант Фішер (США) — 26:43,46.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. Напередодні українська команда у складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка та Мар'яни Шостак не змогла подолати кваліфікацію у фінал у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.