Американка Томас здобула золото в бігу на 200 метрів на Олімпіаді-2024

Американська легкоатлетка Габрієль Томас здобула золото в бігу на 200 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 21.83 секунди. Другою до фінішу дісталася представниця Сент-Люсії Жюльєн Альфред, а бронзу здобула американка Бріттані Браун.

1. 🥇 Габрієль Томас (США) — 21.83;

2. 🥈 Жюльєн Альфред (Сент-Люсія) — 22.08;

3. 🥉 Бріттані Браун (США) — 22.20;

Зазначимо, що для 27-річної Томас це перше золото та третя медаль загалом. У Токіо-2020 вона стала срібною призеркою в естафеті 4×100 метрів та бронзовою — в бігу на 200 метрів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.