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Американка Оллман стала дворазовою олімпійською чемпіонкою у метанні диска

Микола Дендак — 6 серпня, 00:11
Американка Оллман стала дворазовою олімпійською чемпіонкою у метанні диска

Американська легкоатлетка Валарі Оллман здобула золоту медаль в метанні диска на Олімпійських іграх 2024.

Вона метнула його на 69,50 та перевершила китаянку Бінь Фен, яка посіла другу сходинку, на 2 метри. Трійку призерів замкнула хорватка Сандра Елкасевич.

Для 29-річної спортсменки це вже друге золото на Олімпійських іграх. Попереднє вона здобула на Олімпіади-2020 у Токіо.

1. 🥇 Валарі Оллман (США) — 69,50 метра;

2. 🥈 Бінь Фен (Китай) — 67,51;

3. 🥉 Сандра Елкасевич (Хорватія) — 67,51.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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