Новозеландець Керр став олімпійським чемпіоном, узявши висоту, яка не підкорилася Дорощуку

Новозеландський легкоатлет Геміш Керр виграв Олімпійські ігри-2024 зі стрибків у висоту.

Для золотої медалі йому вистачило підкорити висоту 2,34 метра, яка стала недосяжною для українця Олега Дорощука.

Цікаво, що Керр та американець Шелбі Маківен могли отримати по золотій медалі, як це у 2021 році в Токіо зробили Джанмарко Тамбері та Мутаз Баршим, але вирішили влаштувати перестрибування.

Після невдалих спроб на висоті 2,38 м Керр та Маківен опустилися до 2,34 м, де планку взяв лише новозеландець.

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