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Визначилися призери Олімпійських ігор-2024 з академічного веслування у двійках

Ігор Чернявський — 2 серпня, 15:40
Визначилися призери Олімпійських ігор-2024 з академічного веслування у двійках

Завершилися змагання в академічному веслуванні серед двійок. У чоловічих заїздах золото завоювали хорватські брати Мартін та Валент Сінковичі, які є олімпійськими чемпіонами Ріо-2016 у двійках парних та Токіо-2020 у двійках. Також хорватські гребці є срібними призерами Лондона-2012 у четвірці парній.

Другими фінішувала двійка з Великої Британії, бронзу завоювали швейцарські гребці.

  1. Хорватія — 6:23,66;
  2. Велика Британія — 6:24,11;
  3. Швейцарія — 6:24,76.

У жіночому розряді найкращими з великим відривом стали нідерландки Їмк'є Клеверінґ та Веронік Местер. Вони випередили срібних призерок з Румунії майже на 4 секунди. Третє місце на п'єдесталі пошани посіли представниці Австралії.

1. Нідерланди — 6:58,67;

2. Румунія — 7:02,97;

3. Австралія — 7:03:54.

За головними подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Олімпійські ігри-2024

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