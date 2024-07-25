Михайло Романчук: Буду використовувати кожен шанс на максимум

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2020 Михайло Романчук вже заселився в олімпійське селище неподалік Парижа, де пройдуть головні спортивні змагання чотириріччя. 27-річний український плавець відповів на запитання журналістів, серед яких був кореспондент Чемпіона Максим Розенко.

— На Олімпіаді ми з Мариною (Бех-Романчук, — Прим.) будемо жити окремо, тому що ми приїхали сюди не як чоловік та дружина, а як професіональні спортсмени, які хочуть зробити якісно свою роботу.

— Є з чим порівняти? Попередня Олімпіада, зараз...

— Все те ж саме.

— А умови, меню?

— Їдальня мені в Токіо більше сподобалась. Але я на ці речі увагу особливо не звертаю, тому що все ж таки я приїхав сюди не їсти, не відпочивати, не лежати, а представляти свою країну на якомога кращому рівні.

— Як оцінюєте свою форму на даний час?

— Звичайно, багато що можна було б зробити краще. Дещо вдавалося, щось не вдавалось. Але це етапи підготовки, які покажуть, на що ми готові. Сподіваюсь, все буде так, як воно має бути.

— Ви психологічно спокійніше зараз почуваєтесь, ніж перед попередньою Олімпіадою?

— Це вже третя моя Олімпіада. Так, я перед Токіо-2020 хвилювався, але я і зараз хвилююсь. Це Олімпіада — найпрестижніші змагання для спортсмена. Навіть якщо в тебе є медалі, це не означає, що на наступній Олімпіаді ти не будеш хвилюватися. Я така ж людина, якою і був. Так само буду хвилюватися, тому що це важливі змагання у життя кожного спортсмена.

Михайло Романчук Getty Images

— За кого будете більше вболівати — за свій виступ чи за дружину?

— Звичайно, що за дружину. Коли я виступаю, то хвилююся лише перед виходом на старт. Під час виступу хвилювання перетворюється на енергію, там вже все залежить тільки від мене. А коли виступає дружина, ти півтори години в секторі просто з нервами, бо від тебе взагалі нічого не залежить.

— У церемонії відкриття будете брати участь?

— Так, буду. Тим паче церемонія проходитиме на воді, вода й плавання — це близько, тому так, буду. Так, мені подобається таке ноу-хау, я люблю креативні рішення. Я не був на жодному відкритті й вирішив на останок спробувати, що ж воно таке.

— Що означає "наостанок"?

— Як хочете, так і сприймайте це (сміється).

— 800 чи 1500 (метрів)?

— І те, і те. Не можна обирати щось одне. Є дві дистанції, це два шанси. Буду використовувати кожен шанс на максимум.

— Хто вболіває за Вас в Україні?

— Та я сподіваюсь, що вся Україна. Якщо брати глобально. Звичайно, що батьки, друзі, рідні. Але я справді сподіваюсь, що вся Україна буде підтримувати не лише мене, а кожного українця, який тут виступатиме.

— Як думаєте, скільки медалей на Олімпійських іграх 2024 завоює збірна України з плавання? Адже крім вас є ще молоді хлопці — Желтяков, Бухов, які показали хороший результат останнім часом.

— У нас невелика команда, але сподіваюсь, що кожен з нас буде боротися за дійсно високі місця і показувати все, на що ми спроможні, все, до чого ми готувалися.

— Чи є в олімпійському селищі якась особлива підтримка для українців з боку інших спортсменів?

— Чесно кажучи, не знаю, бо я приїхав 30 хвилин тому, тому я ще взагалі такого не відчув. Мені здається, що ніякої особливої підтримки не має і не буде, бо вже дуже багато людей звикнули до того, що в Україні війна, вже всі втомилися про це говорити. Але місія наших спортсменів — представляти нашу країну на високому рівні, нагадувати, що війна не закінчилася, вона триває, Росія є агресором. Ми будемо відстоювати свої позиції.

— Ви трішки розказали про їдальню. Розкажіть, чим там пригощають?

— В принципі, особливо нічим не пригощають. Оскільки тут буде близько 15000 людей, спортсменів, то щось надзвичайно фешенебельне, екзотичне буде придумати важко. Тому все стандартно: паста, картопля, м'ясо, риба, зелень...

Михайло Романчук Getty Images

— Смачно?

— Якщо порівнювати з Україною, я промовчу (сміється).

— А яке ваше меню в день виступу?

— Все те, що я і назвав перед цим: паста і м'ясо. Змагальний день у цьому плані мало чим відрізняється від тренувального. На тренуванні так само треба викладатися на повну і показувати хороший, гарний результат. Тому на таких змаганнях все має бути відпрацьовано до автоматизму: ти маєш знати, о котрій що робити, щоб, дійсно, було те, що має бути.

— До цього Ви багато тренувалися і брали участь у змаганнях на відкритій воді, як Вам це допомогло?

— Після 10 кілометрів 1,5 взагалі здається як спринт. Так що, можливо, з одного боку й добре.

— А не хотіли б поборотися і тут, щоб виступити на відкритій воді?

— Я більше переживаю за своє здоров'я. У цій річці плавати... Хоча була така можливість. Багато плавців з басейну заявилися, не маючи ніякого досвіду виступів на відкритій воді. Бажаю їм здоров'я. Я просто пам'ятаю, як був якийсь етап Кубка світу в Парижі у 2022 році. В якомусь каналі ми пливли. І я просто пам'ятаю, як зняв костюм, і в мене все під костюмом було зелене, з трояндами... Певно, навіть в Україні чистіше.

— Як Ви справляєтеся з тиском?

— Для мене це дуже важко. Я тренувався півтора року в Німеччині, у серпні минулого року я повернувся до України, бо це моя держава. Було прийнято рішення, що передолімпійський рік я проведу в Україні, буду насолоджуватись своєю державою. Треба показувати молодим спортсменам, що потрібно повертатися в Україну, бо саме нам. молодим людям, потрібно буде її відновлювати. Тому мій приклад показав, що потрібно повертатися в Україну тим, хто дійсно цього хоче. Було багато повідомлень від молодих спортсменів, які хочуть це зробити, але не знають як, бо оформилися там як біженці, вони також мають якісь обов'язки перед країною, яка їх прихистила...

— Але молодь, ті ж Желтяков та Бухов, тренуються в Україні...

— Так, тому це досить приємно, що вони залишаються у нас в країні й показують, що можна тренуватися, попри тривоги, сирени, відсутність світла... Як показав останній чемпіонат Європи, наша збірна добре розвивається, з'являються молоді спортсмени. Естафета, якої за мою кар'єру взагалі не було. Тому так, це гарний приклад.